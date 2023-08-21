Дасть відсіч Су-34 та посилить полювання за ракетами: Черник про переваги F-16

Винищувачі F-16 дозволять Україні дати відсіч російським бомбардувальникам Су-34, які скидають бомбу УПАБ-1500.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів військовий експерт, полковник Петро Черник.

– І що найголовніше — є шанс поборотися з таким літаком, як Су-34, котрий скидає дуже дошкульну бомбу УПАБ-1500. Вона планує на 70 км, а ракета AIM-120 у комплектації F-16 завдає ударів на 180 км. Отже, перекриваються всі робочі дальності. Дуже хороша новина для нас, чекаємо на інформацію щодо зброї до нього, а це 105 позицій, це дуже багато, – каже він.

Крім того, 61 винищувач від Данії та Нідерландів дозволить Україні прикрити небо і підняти коефіцієнт полювання за крилатими ракетами на дуже високий рівень.

– Його (F-16, – Ред.) технічне завдання на самому початку 70-х років якраз і полягало у боротьбі із крилатими ракетами. Він для цього має як ракетне озброєння різного класу, так і дуже високошвидкісну, якісну гармату M61 A1 Vulcan. Ну і, звичайно, має дуже серйозну номенклатуру бомб. От вони (винищувачі, – Ред.) по лінії розмежування можуть суттєво покращити наше просування вперед, – додав він.

Нагадаємо, Нідерланди та Данія підтвердили, що передають Україні сучасні багатоцільові винищувачі F-16. Низка аналітиків вважають, що літаки F-16 допоможуть ЗСУ в довгостроковій боротьбі з Росією.

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