Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Атака РФ на Чернігів. Кількість постраждалих зросла, п’ять людей — в тяжкому стані
Сотні пошкоджених будинків, школи: наслідки атаки дронів на Хмельниччину
Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна отримала від Швеції
Терміново
У Києві в районі кільцевої дороги пролунали вибухи: в МВС розповіли, що сталося
Коли чекати на послаблення спеки в Україні: синоптики назвали дату
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Дасть відсіч Су-34 та посилить полювання за ракетами: Черник про переваги F-16

Дасть відсіч Су-34 та посилить полювання за ракетами: Черник про переваги F-16
Фото: Depositphotos

Винищувачі F-16 дозволять Україні дати відсіч російським бомбардувальникам Су-34, які скидають бомбу УПАБ-1500.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів військовий експерт, полковник Петро Черник.

– І що найголовніше — є шанс поборотися з таким літаком, як Су-34, котрий скидає дуже дошкульну бомбу УПАБ-1500. Вона планує на 70 км, а ракета AIM-120 у комплектації F-16 завдає ударів на 180 км. Отже, перекриваються всі робочі дальності. Дуже хороша новина для нас, чекаємо на інформацію щодо зброї до нього, а це 105 позицій, це дуже багато, – каже він.

Крім того, 61 винищувач від Данії та Нідерландів дозволить Україні прикрити небо і підняти коефіцієнт полювання за крилатими ракетами на дуже високий рівень.

– Його (F-16, – Ред.) технічне завдання на самому початку 70-х років якраз і полягало у боротьбі із крилатими ракетами. Він для цього має як ракетне озброєння різного класу, так і дуже високошвидкісну, якісну гармату M61 A1 Vulcan. Ну і, звичайно, має дуже серйозну номенклатуру бомб. От вони (винищувачі, – Ред.) по лінії розмежування можуть суттєво покращити наше просування вперед, – додав він.

Нагадаємо, Нідерланди та Данія підтвердили, що передають Україні сучасні багатоцільові винищувачі F-16. Низка аналітиків вважають, що літаки F-16 допоможуть ЗСУ в довгостроковій боротьбі з Росією.

Війна в Україні, Військова техніка, Винищувач F-16, Винищувачі для України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Греція навчатиме українських пілотів на F-16 – Зеленський
Зеленський, прем'єр Греції
У Токмаку окупанти відбирають майно та житло у цивільних – Генштаб
проросійські окупанти
Польща отримала два південнокорейські винищувачі FA-50 – що це за літаки
Дасть відсіч Су-34 та посилить полювання за ракетами: Черник про переваги F-16
Наступна весна, не раніше: Грабський про терміни комплексного використання F-16
Дасть відсіч Су-34 та посилить полювання за ракетами: Черник про переваги F-16
F-16 будуть в України: Зеленський підбив підсумки візиту до Швеції, Нідерладів та Данії
Володимир Зеленський
Ігри
Відео
Здобутки є щодня: як українські мінометники нищать ворога на Сході

Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.

Владислав Круглов
Використовувати можуть навіть діти: в Україні винайшли унікальну лего-цеглу
Дасть відсіч Су-34 та посилить полювання за ракетами: Черник про переваги F-16
Пройшли шлях Анни Франк: історії українських дітей з окупації показують в Нідерландах
Дасть відсіч Су-34 та посилить полювання за ракетами: Черник про переваги F-16
Чорноморські ігри 2023: чим запам’ятався фестиваль у Києві та хто переміг
Чорноморські Ігри 2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (18.08.2023)
Дасть відсіч Су-34 та посилить полювання за ракетами: Черник про переваги F-16
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь