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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На Чернігівщині БпЛА влучив у цивільний об’єкт – ОВА

Дрони Шахед
Фото: Getty Images

Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив що ворожий безпілотник типу Shahed-136  влучив у цивільний об‘єкт в населеному пункті прикордонної громади.

Про це він написав у своєму Тelegram.

На жаль, є влучання Шахеда в цивільний об‘єкт у населеному пункті прикордонної громади. Залишайтесь в укриттях до закінчення повітряної тривоги, – наголосив  Чаус.

Повітряну тривогу оголошено у Київській, Чернігівській та Сумській областях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 544-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини-онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Владислав Круглов
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