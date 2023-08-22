На Чернігівщині БпЛА влучив у цивільний об’єкт – ОВА

Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив що ворожий безпілотник типу Shahed-136 влучив у цивільний об‘єкт в населеному пункті прикордонної громади.

Про це він написав у своєму Тelegram.

– На жаль, є влучання Шахеда в цивільний об‘єкт у населеному пункті прикордонної громади. Залишайтесь в укриттях до закінчення повітряної тривоги, – наголосив Чаус.

Повітряну тривогу оголошено у Київській, Чернігівській та Сумській областях.



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