На Чернігівщині БпЛА влучив у цивільний об’єкт – ОВА
Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив що ворожий безпілотник типу Shahed-136 влучив у цивільний об‘єкт в населеному пункті прикордонної громади.
Про це він написав у своєму Тelegram.
– На жаль, є влучання Шахеда в цивільний об‘єкт у населеному пункті прикордонної громади. Залишайтесь в укриттях до закінчення повітряної тривоги, – наголосив Чаус.
Повітряну тривогу оголошено у Київській, Чернігівській та Сумській областях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 544-ту добу.
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