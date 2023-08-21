На Харківщині п’яний чоловік закинув сестрі за комір бойову гранату
На Харківщині чоловік в стані алкогольного сп’яніння під час конфлікту закинув приведену в бойову готовність гранату РГД-5 за комір своїй сестрі.
Про це повідомляє поліція Харківщини.
Зазначено, що постраждала встигла дістати та відкинути боєприпас до детонації на безпечну від себе відстань.
– Повідомлення про вибух у селі Лебʼяже Красноградського району надійшло до правоохоронних органів 19 серпня близько 20:00. При виїзді на місце події поліцейські затримали 40-річного чоловіка, – йдеться у повідомленні.
Під час обшуку за місцем проживання у підозрюваного виявили та вилучили ще один споряджений корпус бойової ручної протипіхотної гранати Ф-1.
Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.
Підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.
Джерело: поліція Харківщини
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