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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

На Харківщині п’яний чоловік закинув сестрі за комір бойову гранату

граната
Фото: Dreamstime

На Харківщині чоловік в стані алкогольного сп’яніння під час конфлікту закинув приведену в бойову готовність гранату РГД-5 за комір своїй сестрі.

Про це повідомляє поліція Харківщини.

Зазначено, що постраждала встигла дістати та відкинути боєприпас до детонації на безпечну від себе відстань.

– Повідомлення про вибух у селі Лебʼяже Красноградського району  надійшло до правоохоронних органів 19 серпня близько 20:00. При виїзді на місце події поліцейські затримали 40-річного чоловіка, – йдеться у повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання у підозрюваного виявили та вилучили ще один споряджений корпус бойової ручної протипіхотної гранати Ф-1.

На Харківщині п’яний чоловік закинув сестрі за комір бойову гранату

Поліція Харківської області

Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

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На Харківщині п’яний чоловік закинув сестрі за комір бойову гранату

Джерело: поліція Харківщини

граната, Харківська область
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