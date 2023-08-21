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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Польща отримала два південнокорейські винищувачі FA-50 – що це за літаки

Польща отримала два південнокорейські винищувачі FA-50 – що це за літаки

До кінця поточного року до Польщі надійде 12 південнокорейських винищувачів FA-50.

Про це інформує Міністерство оборони.

– Ми замовили ці літаки в Південній Кореї рік тому. Два екземпляри вже в Польщі, – йдеться у повідомленні Міноборони у Twitter.

Також агентство PAP повідомляє, що міністр Нацоборони Польщі Маріуш Блащак додав, що наступні 10 екземплярів FA-50 прибудуть до Польщі до кінця поточного року.

– Послідовно нарощуємо чисельність польських ВПС, – сказав він, зазначивши, що авіапарк Польщі “оновлюється рекордними темпами із заміною пострадянських літаків технікою західного виробництва”.

Блащак додав, що FA-50 будуть використовуватися для “патрулювання неба над Польщею, а також союзних місій”.

Зазначається, що FA-50 “здатні виконувати широкий спектр завдань, які досі здійснювали МіГ-29 або Су-22, а в деяких завданнях навіть замінити F-16”.

Відомо, що, крім цієї поставки, Міноборони Польщі розмістило замовлення на виробництво ще 36 літаків у полонізованому варіанті FA-50PL. Однією з особливостей цієї версії стане оснащення передовою РЛС.

Довідка. FA-50 Fighting Eagle – легкий двомісний південнокорейський бойовий літак. Його основне озброєння – 20-мм гармата, також FA-50 може нести широкий діапазон бортового озброєння, включно з ракетами класу повітря-повітря AIM-9 Sidewinder, ракетами класу повітря-земля AGM-65 Maverick, а також кілька різних типів авіабомб.

Максимальна швидкість літака становить 1,5 Маха, дальність – 1 800 км, практична стеля – 14,6 км.

Крім цього, міністр оборони повідомив, що перша РСЗВ K239 Chunmoo південнокорейського виробництва прибула до Польщі, ще декілька буде поставлено до кінця року.

– Перша корейська пускова установка K239 Chunmoo щойно прибула до Польщі. Її встановили на польську вантажівку Jelcz. Цього року буде поставлено ще кілька установок, – написав Блащак у Twitter.

Агентство PAP зазначає, що “нещодавно Польща замовила в Південній Кореї низку видів бойової техніки – танки К2 Black Panther, самохідні гаубиці К9, ракетні установки К239 Chunmoo, а також легкі літаки FA-50”.

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Маріуш Блащак

Військова техніка, Міністерство Оборони, Польша
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