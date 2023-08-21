Повернувся з РФ перед початком війни. У Краматорську затримали чоловіка, який шпигував за блокпостами ЗСУ
Контррозвідники СБУ затримали ще одного інформатора ФСБ, який збирав розвіддані на прифронтовій території Донеччини.
Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки.
Зловмисником виявився адвокат із Краматорська, який протягом 2019-2022 років проживав на території РФ і мав контакти зі спецслужбою країни-агресора.
– До початку повномасштабного вторгнення РФ він повернувся в Краматорськ, а навесні цього року отримав перше завдання від свого “куратора” з ФСБ. За вказівкою російської спецслужби фігурант відслідковував місця тимчасової дислокації та маршрути руху Сил оборони у прифронтовому місті, – йдеться у повідомленні.
Окупантів цікавили точні координати українських блокпостів та орієнтовна кількість присутніх там військових, озброєння та техніки. Отримані відомості фігурант передавав через анонімний чат у месенджері, де прописував геолокації та описи об’єктів ЗСУ.
За кожне виконане завдання росіяни платили своєму інформатору грошову винагороду. Суми надходили на банківську картку зловмисника. В подальшому окупанти обіцяли “евакуювати” його до Росії.
Під час обшуку у чоловіка вилучили два мобільні телефони, банківські картки та змінні SIM-карти, на які він зареєстрував месенджери для спілкування з ФСБ.
На підставі зібраних доказів затриманому повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 КК (колабораційна діяльність).
Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов