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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Повернувся з РФ перед початком війни. У Краматорську затримали чоловіка, який шпигував за блокпостами ЗСУ

Повернувся з РФ перед початком війни. У Краматорську затримали чоловіка, який шпигував за блокпостами ЗСУ
Фото: СБУ

Контррозвідники СБУ затримали ще одного інформатора ФСБ, який збирав розвіддані на прифронтовій території Донеччини.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки.

Зловмисником виявився адвокат із Краматорська, який протягом 2019-2022 років проживав на території РФ і мав контакти зі спецслужбою країни-агресора.

– До початку повномасштабного вторгнення РФ він повернувся в Краматорськ, а навесні цього року отримав перше завдання від свого “куратора” з ФСБ. За вказівкою російської спецслужби фігурант відслідковував місця тимчасової дислокації та маршрути руху Сил оборони у прифронтовому місті, – йдеться у повідомленні.

Окупантів цікавили точні координати українських блокпостів та орієнтовна кількість присутніх там військових, озброєння та техніки. Отримані відомості фігурант передавав через анонімний чат у месенджері, де прописував геолокації та описи об’єктів ЗСУ.

За кожне виконане завдання росіяни платили своєму інформатору грошову винагороду. Суми надходили на банківську картку зловмисника. В подальшому окупанти обіцяли “евакуювати” його до Росії.

Повернувся з РФ перед початком війни. У Краматорську затримали чоловіка, який шпигував за блокпостами ЗСУ

СБУ

Під час обшуку у чоловіка вилучили два мобільні телефони, банківські картки та змінні SIM-карти, на які він зареєстрував месенджери для спілкування з ФСБ.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 КК (колабораційна діяльність).

Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

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Джерело: СБУ
Донецька область, Краматорськ, СБУ
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