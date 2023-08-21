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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

СБУ показала фото ракети Іскандер, якою окупанти атакували Чернігів

Іскандер
Фото: СБУ

У Службі безпеки України повідомили, що за фактом ракетного удару по драмтеатру в Чернігові відкрито кримінальне провадження за статтею 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни), а також показали фото крилатої ракети, випущеної з наземного комплексу Іскандер.

Зазначається, що з метою об’єктивного та максимально повного розслідування чернігівської трагедії слідчі СБУ здійснюють цілий комплекс слідчих, оперативних заходів та експертиз. 

Зокрема, слідчі збирають відповідну доказову базу та опитують свідків.

– СБУ попередньо встановила тип російської ракети, якою ворог вдарив у суботу по цивільній будівлі. Це ракета 9М727 (крилата ракета наземного ракетного комплексу Іскандер), – зазначили в пресслужбі СБУ. 

Нагадаємо, зранку 19 серпня в Чернігові пролунав вибух. Російські війська обстріляли середмістя і влучили у драмтеатр.

Внаслідок удару балістичною ракетою Іскандер загинули 7 людей, ще 156 осіб поранено. Серед загиблих і поранених є діти.

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Джерело: Українська правда
Ракетні удари Росії, ракетний удар, Російська агресія, СБУ, Чернігів
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