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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Справу судді Тандира скерували до суду

Олексій Тандир ДТП у Києві

Київська міська прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо судді Олексія Тандира за фактом ДТП у стані алкогольного сп’яніння, внаслідок якої загинув військовослужбовець Нацгвардії України (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.

Зазначено, що справу розглядатиме Святошинський районний суд міста Києва.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Також за клопотанням прокуратури підозрюваному продовжено термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави до 9 вересня 2023 року включно.

Що відомо про ДТП

За даними слідства, смертельна ДТП сталася 25 травня о 23:55 на одному з блокпостів Києва.

Суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир за кермом Lexus ES350 збив на смерть 23-річного військовослужбовця Нацгвардії Вадима Бондаренка, який перебував на блокпосту. Нацгвардієць загинув на місці.

Одразу після ДТП суддя відмовлявся проходити перевірку на вміст алкоголю, хоча мав візуальні ознаки сп’яніння. Тому біологічні зразки в нього відбирали примусово.

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ДТП, Київ, Суд, суддя
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