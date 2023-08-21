Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Атака РФ на Чернігів. Кількість постраждалих зросла, п’ять людей — в тяжкому стані
Сотні пошкоджених будинків, школи: наслідки атаки дронів на Хмельниччину
Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна отримала від Швеції
Терміново
У Києві в районі кільцевої дороги пролунали вибухи: в МВС розповіли, що сталося
Коли чекати на послаблення спеки в Україні: синоптики назвали дату
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У Києві чоловік спалював автомобілі військових через “негативне ставлення” до них

У Києві чоловік спалював автомобілі військових через “негативне ставлення” до них

У столиці затримали чоловіка, який підпалив 12 автівок військових. Його зловили, коли він намагався підпалити 13-ту автівку.

Про це повідомляє поліція Києва.

Зазначено, що порушник власноруч виготовляв саморобні запалювальні пристрої та кріпив їх на машини.

– Наприкінці 2022 року мешканців Деснянського району потрясла серія підпалів автомобілів. Для розкриття цих зухвалих злочинів залучалось багато сил поліції… Пошуки ускладнювались тим, що підпали вчинялись у період перебоїв з електропостачанням та освітленням вулиць, – розповів керівник поліції Дмитро Шумейко.

Відчувши, що правоохоронці вийшли на слід, зловмисник зупинився. Однак у липні поточного року чоловік знову підпалив декілька автівок військових.

Зібравши інформацію та проаналізувавши велику кількість інформації та висновки експертів, правоохоронці вийшли на слід 35-річного місцевого мешканця, який переїхав до міста Києва з іншого регіону у 2014 році.

Фігуранта поліцейські викрили “на гарячому” під час закладки запалювального пристрою до чергового автомобіля військового. Під час обшуку речей затриманого працівники поліції виявили та вилучили ще один саморобний прилад.

У Києві чоловік спалював автомобілі військових через “негативне ставлення” до них
Поліція Києва
У Києві чоловік спалював автомобілі військових через “негативне ставлення” до них
Поліція Києва
У Києві чоловік спалював автомобілі військових через “негативне ставлення” до них
Поліція Києва
У Києві чоловік спалював автомобілі військових через “негативне ставлення” до них
Поліція Києва
У Києві чоловік спалював автомобілі військових через “негативне ставлення” до них
У Києві чоловік спалював автомобілі військових через “негативне ставлення” до них
У Києві чоловік спалював автомобілі військових через “негативне ставлення” до них
У Києві чоловік спалював автомобілі військових через “негативне ставлення” до них

Під час обшуку орендованої квартири порушника у Києві правоохоронці вилучили мобільні телефони, ноутбук, запалювальну суміш та різні електродеталі – дроти, мікросхеми, електричні з’єднувачі, перемикачі тощо.

– Пристрої зловмисник виготовляв сам, які спрацьовували самостійно за визначеним часом. Свої дії затриманий пояснив негативним ставленням до військових. Перевірка його причетності до інших злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки України, триває, – додав Шумейко.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.

Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Читайте також
Повернувся з РФ перед початком війни. У Краматорську затримали чоловіка, який шпигував за блокпостами ЗСУ
У Києві чоловік спалював автомобілі військових через “негативне ставлення” до них

Джерело, фото: поліція Києва

Київ, Підпал авто, Поліція, українські військові
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
В Україні планують створити військову поліцію: які функції вона буде виконувати
У Києві чоловік спалював автомобілі військових через “негативне ставлення” до них
Іржаві танки та рештки ракет: на Хрещатик до Дня незалежності привезли військову техніку РФ
У Києві чоловік спалював автомобілі військових через “негативне ставлення” до них
Командир частини безпідставно нарахував військовим 5,4 млн грн виплат – ДБР
Командир частини безпідставно нарахував військовим 5,4 млн грн
США нарощують виробництво 155-мм снарядів, необхідних ЗСУ для контрнаступу
У Києві чоловік спалював автомобілі військових через “негативне ставлення” до них
У Києві не організовуватимуть масових заходів на День Незалежності – КМДА
У Києві чоловік спалював автомобілі військових через “негативне ставлення” до них
Ігри
Відео
Здобутки є щодня: як українські мінометники нищать ворога на Сході

Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.

Владислав Круглов
Використовувати можуть навіть діти: в Україні винайшли унікальну лего-цеглу
У Києві чоловік спалював автомобілі військових через “негативне ставлення” до них
Пройшли шлях Анни Франк: історії українських дітей з окупації показують в Нідерландах
У Києві чоловік спалював автомобілі військових через “негативне ставлення” до них
Чорноморські ігри 2023: чим запам’ятався фестиваль у Києві та хто переміг
Чорноморські Ігри 2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (18.08.2023)
У Києві чоловік спалював автомобілі військових через “негативне ставлення” до них
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь