У Києві чоловік спалював автомобілі військових через “негативне ставлення” до них

У столиці затримали чоловіка, який підпалив 12 автівок військових. Його зловили, коли він намагався підпалити 13-ту автівку.

Про це повідомляє поліція Києва.

Зазначено, що порушник власноруч виготовляв саморобні запалювальні пристрої та кріпив їх на машини.

– Наприкінці 2022 року мешканців Деснянського району потрясла серія підпалів автомобілів. Для розкриття цих зухвалих злочинів залучалось багато сил поліції… Пошуки ускладнювались тим, що підпали вчинялись у період перебоїв з електропостачанням та освітленням вулиць, – розповів керівник поліції Дмитро Шумейко.

Відчувши, що правоохоронці вийшли на слід, зловмисник зупинився. Однак у липні поточного року чоловік знову підпалив декілька автівок військових.

Зібравши інформацію та проаналізувавши велику кількість інформації та висновки експертів, правоохоронці вийшли на слід 35-річного місцевого мешканця, який переїхав до міста Києва з іншого регіону у 2014 році.

Фігуранта поліцейські викрили “на гарячому” під час закладки запалювального пристрою до чергового автомобіля військового. Під час обшуку речей затриманого працівники поліції виявили та вилучили ще один саморобний прилад.

Під час обшуку орендованої квартири порушника у Києві правоохоронці вилучили мобільні телефони, ноутбук, запалювальну суміш та різні електродеталі – дроти, мікросхеми, електричні з’єднувачі, перемикачі тощо.

– Пристрої зловмисник виготовляв сам, які спрацьовували самостійно за визначеним часом. Свої дії затриманий пояснив негативним ставленням до військових. Перевірка його причетності до інших злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки України, триває, – додав Шумейко.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.

Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Джерело, фото: поліція Києва

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