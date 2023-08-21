Високий рівень небезпеки. РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

РФ вивела на чергування в Чорне море надводний та підводний ракетоносії.

Про це повідомляють Сили оборони Півдня України.

– Ворог наростив присутність ракетоносіїв у Чорному морі. На додачу до підводного човна вийшов малий ракетний корабель. Відповідно, кількість Калібрів збільшено до 12, – йдеться у повідомленні.

Військові зазначили, що напруження ситуації передбачуване, а рівень ракетної загрози – дуже високий. Тому потрібно відповідально ставитись до сигналів повітряної тривоги.

Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк в етері телемарафону розповіла, що напередодні Дня Незалежності РФ дійсно може створювати напруження, не виключені й ракетні удари.

Вона наголосила, що пуски з підводних човнів надзвичайно складно виявити, тому на реагування “є не година, а декілька хвилин”.

Раніше начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк заявила, що туристичний сезон в окупованому Криму закрили разом із відкриттям “бавовняного”.

Джерело: Сили оборони півдня України, телемарафон

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