Якщо депортація українців з Ізраїлю триватиме, в’їзд хасидам до Умані заборонять

Якщо депортації українців з Ізраїлю не припиняться, в’їзд хасидам до Умані Черкаської області буде заборонено.

Про це йдеться у повідомленні посольства України в Ізраїлі.

– Україна має намір припинити безвізовий режим з Ізраїлем, – наголосили у посольстві.

Посол України Євген Корнійчук закликає прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу переглянути в’їзну політику щодо українців і втрутитися в це питання.

Раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що уряд України не потерпить приниження своїх громадян під час в’їзду в Ізраїль: Ми припинимо дію наших двосторонніх угод про скасування віз, як це передбачено статтею 7 міжурядової угоди. Цей варіант лежить на нашому столі.

Зазначимо, що понад 30 тис. хасидів мають намір прибути до Умані Черкаської області на святкування єврейського Нового року – Рош га-Шана.

Нещодавно посол Євген Корнійчук повідомляв, що в аеропортах Ізраїлю депортують близько 10% українців, які прибувають.

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