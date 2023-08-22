Кабмін змінив місце для створення Військового меморіального кладовища

Національне військове меморіальне кладовище побудують на території Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району Київської області.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України.

Зазначено, що планується побудувати цвинтар до 30 липня 2025 року.

Раніше таке кладовище планували облаштувати біля селища Биківня, а перед цим — на Лисій Горі в Києві.

На Національному військовому меморіальному кладовищі з почестями ховатимуть “загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, забезпечували виконання службових обов’язків та присяги на вірність українському народу”.

На спеціально відведеній земельній ділянці планують побудувати архітектурний комплекс, що включатиме власне військове кладовище, музейний комплекс, ритуальну будівлю та інші необхідні споруди для організації почесних поховань.

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