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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Над Запоріжжям помітили групу БпЛА: повідомляють про вибухи

Над Запоріжжям помітили групу БпЛА: повідомляють про вибухи
Фото: Факти ICTV

У ночі 22 серпня під час повітряної тривоги у Запоріжжі пролунали вибухи.

Як повідомляють у Повітряних силах над областю помічено групу ворожих дронів-камікадзе.

Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко закликав місцевих жителів залишатися в укриттях.

Годину раніше голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив що ворожий безпілотник типу Shahed-136  влучив у цивільний об‘єкт в населеному пункті прикордонної громади.

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Безпілотники, Запорізька область, Російська агресія
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Над Запоріжжям помітили групу БпЛА: повідомляють про вибухи
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