Над Запоріжжям помітили групу БпЛА: повідомляють про вибухи
У ночі 22 серпня під час повітряної тривоги у Запоріжжі пролунали вибухи.
Як повідомляють у Повітряних силах над областю помічено групу ворожих дронів-камікадзе.
Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко закликав місцевих жителів залишатися в укриттях.
Годину раніше голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив що ворожий безпілотник типу Shahed-136 влучив у цивільний об‘єкт в населеному пункті прикордонної громади.
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов