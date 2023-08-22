Постійні покарання і брак техніки: ISW відзначає низький моральний дух окупантів
Російські окупаційні війська відчувають нестачу техніки і страждають від покарань з боку своїх командирів, і як наслідок в окупантів низький моральний дух.
Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
Один із російських військкорів стверджує, що підрозділам 20 загальновійськової армії та 2 загальновійськової армії, які діють на сході України, не вистачає легких транспортних засобів, що заважає їм воювати, а також знижує їхній моральний дух.
Крім того, російське командування регулярно карає своїх військовослужбовців за дрібні адміністративні порушення, і що окупанти відчувають себе “на війні” зі своїми командирами.
Також російські військкори скаржаться, що влада РФ не забезпечує окупаційні війська, які діють на Херсонському напрямку, катерами.
У росіян стабільно проблеми з контрбатарейною боротьбою через брак артилерійських систем. А ще окупанти почали отримувати застарілі буксировані гармати-гаубиці Д-20 (розроблені одразу після закінчення Другої світової війни).
Ці гаубиці не підходять для контрбатарейної боротьби, тому що через зношення ствола точність артилерії сильно знижується.
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов