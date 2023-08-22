Постійні покарання і брак техніки: ISW відзначає низький моральний дух окупантів

Російські окупаційні війська відчувають нестачу техніки і страждають від покарань з боку своїх командирів, і як наслідок в окупантів низький моральний дух.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Один із російських військкорів стверджує, що підрозділам 20 загальновійськової армії та 2 загальновійськової армії, які діють на сході України, не вистачає легких транспортних засобів, що заважає їм воювати, а також знижує їхній моральний дух.

Крім того, російське командування регулярно карає своїх військовослужбовців за дрібні адміністративні порушення, і що окупанти відчувають себе “на війні” зі своїми командирами.

Також російські військкори скаржаться, що влада РФ не забезпечує окупаційні війська, які діють на Херсонському напрямку, катерами.

У росіян стабільно проблеми з контрбатарейною боротьбою через брак артилерійських систем. А ще окупанти почали отримувати застарілі буксировані гармати-гаубиці Д-20 (розроблені одразу після закінчення Другої світової війни).

Ці гаубиці не підходять для контрбатарейної боротьби, тому що через зношення ствола точність артилерії сильно знижується.

Джерело : ISW

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