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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Працюємо над різними підходами: Резніков оцінив ефективність роликів про мобілізацію

Працюємо над різними підходами: Резніков оцінив ефективність роликів про мобілізацію

Мотиваційні ролики про мобілізацію отримали хорошу оцінку.

Про це на Міжнародному ветеранському форумі заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Сьогодні Міністерство оборони працює над різними підходами: радимося з військовими, ветеранами, робимо різні інформаційні реалізації, це і мотиваційні ролики, вони сьогодні вже отримали хорошу оцінку, – сказав Резніков, відповідаючи на запитання про те, як сьогодні мотивувати людей іти до армії.

Водночас міністр зазначив, що найкращим прикладом для мотивації будуть саме ветерани.

– Рівний з рівним може і буде розмовляти, – підсумував він.

Раніше Міноборони України презентувало і запустило інформаційну кампанію Оновлюй дані в ТЦК, яка складається з 4 відеороликів.

Головна ідея полягає в тому, щоб заохочувати військовозобов’язаних оновлювати дані у військкоматах.

За словами Резнікова, за 9,5 років війни в Україні вже близько 1 млн учасників бойових дій.

Наразі уряд працює над розв’язанням поточних проблем щодо отримання статусу УБД та проходження військово-лікарських комісій (ВЛК).

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Війна в Україні, ветерани, Олексій Резніков, Російська агресія
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