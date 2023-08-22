Працюємо над різними підходами: Резніков оцінив ефективність роликів про мобілізацію
Мотиваційні ролики про мобілізацію отримали хорошу оцінку.
Про це на Міжнародному ветеранському форумі заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
– Сьогодні Міністерство оборони працює над різними підходами: радимося з військовими, ветеранами, робимо різні інформаційні реалізації, це і мотиваційні ролики, вони сьогодні вже отримали хорошу оцінку, – сказав Резніков, відповідаючи на запитання про те, як сьогодні мотивувати людей іти до армії.
Водночас міністр зазначив, що найкращим прикладом для мотивації будуть саме ветерани.
– Рівний з рівним може і буде розмовляти, – підсумував він.
Раніше Міноборони України презентувало і запустило інформаційну кампанію Оновлюй дані в ТЦК, яка складається з 4 відеороликів.
Головна ідея полягає в тому, щоб заохочувати військовозобов’язаних оновлювати дані у військкоматах.
За словами Резнікова, за 9,5 років війни в Україні вже близько 1 млн учасників бойових дій.
Наразі уряд працює над розв’язанням поточних проблем щодо отримання статусу УБД та проходження військово-лікарських комісій (ВЛК).
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов