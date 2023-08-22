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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Саміт в Афінах. Підтримку Україні висловили лідери 11 країн

Зеленський, прем'єр Греції
Фото: Офіс президента

Лідери 11 балканських країн на саміті Україна-Балкани підписали Афінську декларацію на підтримку територіальної цілісності України.

Про це повідомляє CNN Greece.

Згідно з документом, держави висловили свою непохитну підтримку “незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що ґрунтуються на цінностях демократії та верховенства права, перед лицем російської агресії”.

Також зазначено, що Україна й Республіка Молдова, які географічно є сусідами з країнами-членами ЄС, мають спільну європейську спадщину, і “як стратегічні інвестиції в мир, безпеку і стабільність у Європі важливо, щоб ці регіони сприймали як повноправних членів європейської сім’ї”.

– Вторгнення РФ в Україну є поворотним моментом для Європи, що створює новий рівень усвідомлення спільних принципів, єдності та спільного майбутнього всередині ЄС. Це критичний момент для безпеки, миру та стабільності на нашому європейському континенті, – йдеться в заяві.

Країни також погодились, що не може бути безкарності за воєнні злочини та інші звірства, як-от напади на цивільне населення та руйнування інфраструктури, і що всі винні мають бути притягнуті до відповідальності.

Документ підписали 11 лідерів у присутності президента Європейської Ради Шарля Мішеля та президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн:

  • президент Сербії Александар Вучич;
  • президент Молдови Майя Санду;
  • президент України Володимир Зеленський;
  • президент Чорногорії Яков Мілатович;
  • прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс;
  • прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку;
  • прем’єр-міністр Косова Альбін Курті;
  • голова Ради міністрів Боснії та Герцеговини Боряна Кришто;
  • прем’єр-міністр Північної Македонії Димитар Ковачевський;
  • прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков;
  • прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.

Раніше Греція приєдналася до декларації країн Великої сімки (G7) щодо гарантій безпеки для України. Це вже 14-та країна, яка підтримала документ.

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Джерело: CNN Greece

Війна в Україні, Греція, Підтримка України
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