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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Теракт в Оленівці: фахівці встановили тип зброї, якою окупанти вчинили вибух у колонії

Оленівка
Фото: Факти ICTV

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (КНДІСЕ) закінчив експертизу щодо теракту в Оленівці на Донеччині, коли російські окупанти наприкінці липня 2022 року влаштували потужний вибух в одній із будівель колонії. Тоді загинули понад 50 захисників Азовсталі, а десятки отримали поранення.

КНДІСЕ займається дослідженнями зброї, яку окупаційна армія використовує в Україні. Експертизи інституту є важливим доказами для міжнародних судів щодо воєнних злочинів РФ.

За словами директора КНДІСЕ Олександра Рувіна, фахівці інституту встановили, що під час теракту в Оленівці окупанти використали вогнеметну зброю.

– Ну, і інша зброя, яка вже давно заборонена відповідними конвенціями. Це протипіхотні міни, міни іншого призначення. І це все використовувалося якраз безпосередньо російськими військами. Ми їх всі дослідили, – розповів Олександр Рувін в інтерв’ю проєкту Свобода.Ранок.

За його словами, між КНДІСЕ і міжнародними інстанціями є угоди щодо передання останнім результатів експертиз. В Україні також працюють експерти Міжнародного кримінального суду, які проводять дослідження, розповів Рувін.

Інституту акредитований в Європейській асоціації судово-експертних установ – ENFSI. Тому результати висновків повинні прийматися всіма судами європейських країн та правоохоронними органами. Результати КНДІСЕ вже є в Міжнародному кримінальному суді, наголосив директор інституту.

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Нагадаємо, що в Оленівці в ніч із 28 на 29 липня 2022 року прогримів потужний вибух. У результаті було повністю випалено зсередини одну з будівель, яку окупанти облаштували для утримання українських полонених, зокрема, бійців з Азовсталі.

За свідченнями очевидців, після вибуху окупанти навіть не намагалися надати допомогу пораненим.

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Джерело: Радіо Свобода
Війна в Україні, Воєнні злочини, Оленівка, Теракти
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