Теракт в Оленівці: фахівці встановили тип зброї, якою окупанти вчинили вибух у колонії
Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (КНДІСЕ) закінчив експертизу щодо теракту в Оленівці на Донеччині, коли російські окупанти наприкінці липня 2022 року влаштували потужний вибух в одній із будівель колонії. Тоді загинули понад 50 захисників Азовсталі, а десятки отримали поранення.
КНДІСЕ займається дослідженнями зброї, яку окупаційна армія використовує в Україні. Експертизи інституту є важливим доказами для міжнародних судів щодо воєнних злочинів РФ.
За словами директора КНДІСЕ Олександра Рувіна, фахівці інституту встановили, що під час теракту в Оленівці окупанти використали вогнеметну зброю.
– Ну, і інша зброя, яка вже давно заборонена відповідними конвенціями. Це протипіхотні міни, міни іншого призначення. І це все використовувалося якраз безпосередньо російськими військами. Ми їх всі дослідили, – розповів Олександр Рувін в інтерв’ю проєкту Свобода.Ранок.
За його словами, між КНДІСЕ і міжнародними інстанціями є угоди щодо передання останнім результатів експертиз. В Україні також працюють експерти Міжнародного кримінального суду, які проводять дослідження, розповів Рувін.
Інституту акредитований в Європейській асоціації судово-експертних установ – ENFSI. Тому результати висновків повинні прийматися всіма судами європейських країн та правоохоронними органами. Результати КНДІСЕ вже є в Міжнародному кримінальному суді, наголосив директор інституту.
Нагадаємо, що в Оленівці в ніч із 28 на 29 липня 2022 року прогримів потужний вибух. У результаті було повністю випалено зсередини одну з будівель, яку окупанти облаштували для утримання українських полонених, зокрема, бійців з Азовсталі.
За свідченнями очевидців, після вибуху окупанти навіть не намагалися надати допомогу пораненим.
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