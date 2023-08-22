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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Україна націоналізувала активи Міністерства оборони Білорусі

ВАКС

Україні вдалось націоналізувати активи Міністерства оборони Білорусі, а саме складові системи електричного авіаційного пуску.

Про це повідомила пресслужба Вищого антикорупційного суду України.

– У понеділок, 21 серпня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позов Міністерства юстиції України до Міністерства оборони Республіки Білорусь та застосувала санкцію, передбачену пунктом 1-1 ч.1 ст. 4 закону України Про санкції, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ВАКС стягнув у дохід держави майно, яке належить Міністерству оборони Республіки Білорусь. Йдеться про складові системи електричного авіаційного пуску.

Минулого тижня стало відомо, що Україна планує націоналізувати майно Міноборони Білорусі та російської вантажної компанії Волга-Дніпро.

За словами директорки департаменту санкційної політики Міністерства юстиції Інни Богатих, загалом Україна може націоналізувати шість авіаційних двигунів типу Д-18Т серії 3 для літаків АН-124-100 Руслан у російської компанії.

Також планувалось націоналізувати одиг авіаційний двигун і повітряний стартер, які належать Міноборони Білорусі.

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Білорусь, санкції
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