Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Атака РФ на Чернігів. Кількість постраждалих зросла, п’ять людей — в тяжкому стані
Сотні пошкоджених будинків, школи: наслідки атаки дронів на Хмельниччину
Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна отримала від Швеції
Терміново
У Києві в районі кільцевої дороги пролунали вибухи: в МВС розповіли, що сталося
Потрапив у течію та тонув: у Кривому Розі мати кинулась рятувати сина і загинула
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Україні потрібні не лише F-16, а й те, що у них під крилами – Ігнат

Винищувачі F-16
Фото: Getty Images

За допомогою усього спектру свого озброєння американські F-16 допоможуть очистити українське небо від російських гелікоптерів, винищувачів, бомбардувальників та штурмовиків.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Тому так, літаки – це круто, але ще треба, щоб партнери постачали усе те, що у нього під крилами. Йдеться про все корисне навантаження, яке може доволі швидко відправити на дно і російські кораблі, і склади, і командні пункти, і літальні апарати різних типів, – сказав він.

Ігнат висловив сподівання, що Україні нададуть F-16 в гарних модифікаціях, які зможуть забезпечити цей результат.

Раніше Юрій Ігнат говорив, що Україні потрібно 128 винищувачів, щоб замінити старий авіаційний парк техніки й отримати перевагу в небі.

Читайте також
Літак, який змінить геть усе на театрі бойових дій: чим саме F-16 допоможуть Україні
Винищувачі F-16 для України

Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Повітряні сили України, Юрій Ігнат
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Наші пілоти тестують Gripen: Ігнат сподівається, що Швеція змінить рішення
винищувач Gripen
За 9,5 років війни в Україні вже близько 1 млн учасників бойових дій – Резніков
Резніков
За бойовим показником Україна буде в топі авіаційних держав світу – Зеленський
Україні потрібні не лише F-16, а й те, що у них під крилами – Ігнат
ППО, снаряди та броньована техніка: Резніков озвучив пріоритети в озброєнні
Олексій Резніков
Є ще декілька країн, які готові приєднатися до “авіаційної коаліції” – Резніков
Резніков
Ігри
Відео
Здобутки є щодня: як українські мінометники нищать ворога на Сході

Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.

Владислав Круглов
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (22.08.2023)
Україні потрібні не лише F-16, а й те, що у них під крилами – Ігнат
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (21.08.2023)
Україні потрібні не лише F-16, а й те, що у них під крилами – Ігнат
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (21.08.2023)
Україні потрібні не лише F-16, а й те, що у них під крилами – Ігнат
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (21.08.2023)
Україні потрібні не лише F-16, а й те, що у них під крилами – Ігнат
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь