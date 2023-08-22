Україні потрібні не лише F-16, а й те, що у них під крилами – Ігнат
За допомогою усього спектру свого озброєння американські F-16 допоможуть очистити українське небо від російських гелікоптерів, винищувачів, бомбардувальників та штурмовиків.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
– Тому так, літаки – це круто, але ще треба, щоб партнери постачали усе те, що у нього під крилами. Йдеться про все корисне навантаження, яке може доволі швидко відправити на дно і російські кораблі, і склади, і командні пункти, і літальні апарати різних типів, – сказав він.
Ігнат висловив сподівання, що Україні нададуть F-16 в гарних модифікаціях, які зможуть забезпечити цей результат.
Раніше Юрій Ігнат говорив, що Україні потрібно 128 винищувачів, щоб замінити старий авіаційний парк техніки й отримати перевагу в небі.
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов