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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Є перші пакети рішень, щоб допомогти ветеранам інтегруватися в соціальне життя – Зеленський

військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський вважає необхідним та важливим допомогти нашим ветеранам гідно інтегруватися у соціальне життя після повернення з війни.

Про це Зеленський сказав у своєму онлайн-виступі на Форумі ветеранів.

За його словами, уряд України ухвалив першочергові пакети рішень, які допоможуть ветеранам війни гідно інтегруватися в соціальне життя.

– Ми створили нову українську політику, політику героїв, політику поваги і створення можливостей для всіх наших воїнів, для всіх наших ветеранів, завдяки яким Україна жива, – сказав Зеленський.

Очільник держави наголосив, що з війни завжди повертаються іншими. Після того, що довелося на війні побачити, пережити, особливо складно будувати подальше життя.

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Є перші пакети рішень, щоб допомогти ветеранам інтегруватися в соціальне життя – Зеленський

За словами Володимира Зеленського, кожен військовий і кожна військова, хто бореться заради України – є героями і всі вони потрібні Україні.

– Жодних втрачених поколінь, жодних втрачених можливостей. І, звісно, не втратити час, час життя. Це основні принципи в політиці героїв, – сказав він.

Війна в Україні, ветерани, Володимир Зеленський
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