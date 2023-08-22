ЄС виділив Україні черговий транш на €1,5 млрд
Євросоюз 22 серпня виділив Україні черговий транш макрофінансової допомоги на €1,5 млрд – це вже сьомий із початку року.
Про це повідомила пресслужба Європейської комісії.
– Ми підтримуємо Україну в її зусиллях з відновлення, відбудови та забезпечення стабільної роботи держави. Сьогодні ми виплатили Україні новий транш у розмірі €1,5 млрд. І буде ще більше, цього року і надалі, – йдеться у повідомленні.
Обсяг нинішнього пакету макрофінансової допомоги від ЄС становить €18 млрд. Органи Євросоюзу затвердили його виділення наприкінці минулого року.
Ці кошти використовують для фінансування пріоритетних видатків держбюджету.
Вони надані на пільгових умовах, а термін погашення кредиту становить 35 років. Відсотки та платежі за обслуговування боргу компенсують країни ЄС.
У січні Київ отримав перший транш – €3 млрд. Наступні виплати очікуються щомісяця з березня по €1,5 млрд.
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов