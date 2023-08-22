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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

ЄС виділив Україні черговий транш на €1,5 млрд

Єврокомісія
Фото: Unsplash

Євросоюз 22 серпня виділив Україні черговий транш макрофінансової допомоги на €1,5 млрд – це вже сьомий із початку року.

Про це повідомила пресслужба Європейської комісії.

– Ми підтримуємо Україну в її зусиллях з відновлення, відбудови та забезпечення стабільної роботи держави. Сьогодні ми виплатили Україні новий транш у розмірі €1,5 млрд. І буде ще більше, цього року і надалі, – йдеться у повідомленні.

Обсяг нинішнього пакету макрофінансової допомоги від ЄС становить €18 млрд. Органи Євросоюзу затвердили його виділення наприкінці минулого року.

Ці кошти  використовують для фінансування пріоритетних видатків держбюджету.

Вони надані на пільгових умовах, а термін погашення кредиту становить 35 років. Відсотки та платежі за обслуговування боргу компенсують країни ЄС.

У січні Київ отримав перший транш – €3 млрд. Наступні виплати очікуються щомісяця з березня по €1,5 млрд.

Єврокомісія, Кредит ЄС, Транш ЄС, Україна-ЄС
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