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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

”Заробила” 2 млн грн: на Миколаївщині за обман родин полонених затримано “детектива”

“Заробила” 2 млн грн: на Миколаївщині за обман родин полонених затримано “детектива”

На Миколаївщині СБУ затримала фейкового інтернет-детектива, яка надурила на темі обміну полонених понад 500 родин бійців ЗСУ.

Шахрайка за суму до 7 тис. грн за одного військового обіцяла рідним відшукати його і надати їм інформацію про місцеперебування та фізичний стан бійця.

Однак одразу після отримання суми зловмисниця “обривала” комунікацію з потерпілими, не надавши їм жодної інформації про їхніх родичів-військовослужбовців.

”Заробила” 2 млн грн: на Миколаївщині за обман родин полонених затримано “детектива”

Фото: СБУ

Таким способом зловмисниця ошукала більш ніж пів тисячі родин на майже 2 млн грн.

– Для реалізації оборудки її організаторка створила в популярних соцмережах фейкові інтернет-групи під назвою Пошук зниклих та Повертайся живим. Там вона пропонувала свої “детективні послуги” та зазначала номер власної банківської картки для перерахування коштів нібито для вирішення “поточних” питань з пошуку зниклих, – повідомляє СБУ.

Було задокументувано понад 50 фактів одержання шахрайкою грошей від ошуканих сімей.

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Під час обшуків за адресою проживання фігурантки виявлено 20 мобільних телефонів, планшет та 64 SIM-карти, які вона постійно змінювала для маскування оборудки.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ст. 190 КК України (шахрайство) та взято під варту.

– Служба безпеки України застерігає: не слід надавати інформацію про полонених, незаконно позбавлених волі осіб і власні персональні дані неуповноваженим організаціям та особам, а також анонімним джерелам, – наголошують у відомстві.

Миколаївська область, полон, СБУ, українські військові, шахрайство
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