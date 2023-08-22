”Заробила” 2 млн грн: на Миколаївщині за обман родин полонених затримано “детектива”

На Миколаївщині СБУ затримала фейкового інтернет-детектива, яка надурила на темі обміну полонених понад 500 родин бійців ЗСУ.

Шахрайка за суму до 7 тис. грн за одного військового обіцяла рідним відшукати його і надати їм інформацію про місцеперебування та фізичний стан бійця.

Однак одразу після отримання суми зловмисниця “обривала” комунікацію з потерпілими, не надавши їм жодної інформації про їхніх родичів-військовослужбовців.

Таким способом зловмисниця ошукала більш ніж пів тисячі родин на майже 2 млн грн.

– Для реалізації оборудки її організаторка створила в популярних соцмережах фейкові інтернет-групи під назвою Пошук зниклих та Повертайся живим. Там вона пропонувала свої “детективні послуги” та зазначала номер власної банківської картки для перерахування коштів нібито для вирішення “поточних” питань з пошуку зниклих, – повідомляє СБУ.

Було задокументувано понад 50 фактів одержання шахрайкою грошей від ошуканих сімей.

Під час обшуків за адресою проживання фігурантки виявлено 20 мобільних телефонів, планшет та 64 SIM-карти, які вона постійно змінювала для маскування оборудки.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ст. 190 КК України (шахрайство) та взято під варту.

– Служба безпеки України застерігає: не слід надавати інформацію про полонених, незаконно позбавлених волі осіб і власні персональні дані неуповноваженим організаціям та особам, а також анонімним джерелам, – наголошують у відомстві.

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