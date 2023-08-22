”Заробила” 2 млн грн: на Миколаївщині за обман родин полонених затримано “детектива”
На Миколаївщині СБУ затримала фейкового інтернет-детектива, яка надурила на темі обміну полонених понад 500 родин бійців ЗСУ.
Шахрайка за суму до 7 тис. грн за одного військового обіцяла рідним відшукати його і надати їм інформацію про місцеперебування та фізичний стан бійця.
Однак одразу після отримання суми зловмисниця “обривала” комунікацію з потерпілими, не надавши їм жодної інформації про їхніх родичів-військовослужбовців.
Таким способом зловмисниця ошукала більш ніж пів тисячі родин на майже 2 млн грн.
– Для реалізації оборудки її організаторка створила в популярних соцмережах фейкові інтернет-групи під назвою Пошук зниклих та Повертайся живим. Там вона пропонувала свої “детективні послуги” та зазначала номер власної банківської картки для перерахування коштів нібито для вирішення “поточних” питань з пошуку зниклих, – повідомляє СБУ.
Було задокументувано понад 50 фактів одержання шахрайкою грошей від ошуканих сімей.
Під час обшуків за адресою проживання фігурантки виявлено 20 мобільних телефонів, планшет та 64 SIM-карти, які вона постійно змінювала для маскування оборудки.
Наразі затриманій повідомлено про підозру за ст. 190 КК України (шахрайство) та взято під варту.
– Служба безпеки України застерігає: не слід надавати інформацію про полонених, незаконно позбавлених волі осіб і власні персональні дані неуповноваженим організаціям та особам, а також анонімним джерелам, – наголошують у відомстві.
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і попри пережите пекло планує повернутися на службу.Христина Гавриш