Зменшить втрати і поверне Крим. Які ракети потрібні Україні для ефективного використання F-16
Винищувачі F-16 можуть сильно повпливати на перебіг війни, якщо США нададуть до них крилаті ракети JASSM.
Про це пише Forbes.
– Ракета, яка може мати найбільше значення – JASSM, двотонна крилата ракета-невидимка з дальністю польоту 230 миль (близько 370 км), все ще у списку побажань Києва. Доки США не схвалять JASSM для передання Україні, українські F-16 не будуть використовувати весь свій потенціал, – вказує видання.
Зазначено, що F-16 ще не сумісні з далекобійними ракетами Storm Shadow або SCALP, які є на озброєнні в ЗСУ. Водночас об’єднавши F-16 з JASSM, українські сили можуть подвоїти свої можливості для глибоких ударів.
Мета контрнаступу України на Півдні полягає в тому, щоб перервати сухопутні комунікації Росії до Криму. F-16, що стріляють JASSM, могли б досягти того ж самого, але за значно меншу ціну українських життів, вказує Forbes.
– Винищувачі F-16, оснащені JASSM, можуть мати вирішальне значення для довгострокового плану міністра оборони України Олексія Резнікова щодо повернення Криму “без бою”, – вважає Брінн Таннехілл, аналітик каліфорнійської корпорації RAND Corporation.
Раніше прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Нідерланди та Данія зобов’язуються передати Україні винищувачі F-16.
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і попри пережите пекло планує повернутися на службу.Христина Гавриш