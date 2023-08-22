Зменшить втрати і поверне Крим. Які ракети потрібні Україні для ефективного використання F-16

Винищувачі F-16 можуть сильно повпливати на перебіг війни, якщо США нададуть до них крилаті ракети JASSM.

Про це пише Forbes.

– Ракета, яка може мати найбільше значення – JASSM, двотонна крилата ракета-невидимка з дальністю польоту 230 миль (близько 370 км), все ще у списку побажань Києва. Доки США не схвалять JASSM для передання Україні, українські F-16 не будуть використовувати весь свій потенціал, – вказує видання.

Зазначено, що F-16 ще не сумісні з далекобійними ракетами Storm Shadow або SCALP, які є на озброєнні в ЗСУ. Водночас об’єднавши F-16 з JASSM, українські сили можуть подвоїти свої можливості для глибоких ударів.

Мета контрнаступу України на Півдні полягає в тому, щоб перервати сухопутні комунікації Росії до Криму. F-16, що стріляють JASSM, могли б досягти того ж самого, але за значно меншу ціну українських життів, вказує Forbes.

– Винищувачі F-16, оснащені JASSM, можуть мати вирішальне значення для довгострокового плану міністра оборони України Олексія Резнікова щодо повернення Криму “без бою”, – вважає Брінн Таннехілл, аналітик каліфорнійської корпорації RAND Corporation.

Раніше прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Нідерланди та Данія зобов’язуються передати Україні винищувачі F-16.

Джерело : Forbes

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