Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Атака РФ на Чернігів. Кількість постраждалих зросла, п’ять людей — в тяжкому стані
Терміново
У Кривому Розі пролунав вибух: в кількох районах зникло світло, є постраждалий
Потрапив у течію та тонув: у Кривому Розі мати кинулась рятувати сина і загинула
Яким буде навчання з 1 вересня 2023 в областях України
На Харківщині п’яний чоловік закинув сестрі за комір бойову гранату
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

День державного прапора: як формувався один із найголовніших символів України

День державного прапора: як формувався один із найголовніших символів України
Фото: Getty Images

23 серпня українці відзначають День державного прапора. 

Свято встановлене указом другого президента України (19 липня 1994 — 23 січня 2005) Леоніда Кучми 23 серпня 2004 “на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України”.

Згодом за президентства Віктора Ющенка у 2009 році було засновано щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.

День державного прапора: як формувався один з найголовніших символів України

Внесення прапора України до стін Верховної Ради 1991 року (фото Єфрема Лукацького)

Значення кольорів

Згідно з популярним тлумаченням, синій колір на українському стязі символізує небо, а жовтий — пшеничні лани.

Відповідно до релігійного трактування: синій – уособлення Творця та Вищої духовної сили, жовтий – все земне.

Історія створення українського символу

Ще до християнізації Русі жовто-блакитні кольори символізували Київську Державу. Вони були присутні на майже всіх гербах міст. Водночас найдавніші українські прапорні полотнища були трикутно-клинової форми.

Синьо-жовте поєднання було зафіксоване і на гербі Галицько-Волинської держави. На ньому зображено золотого лева, який спинається на скелю на синьому тлі.

У XVIII столітті полкові й сотенні козацькі прапори Війська Запорізького виробляли з блакитного полотнища, на якому жовтою фарбою наносили хрест, зорі, зброю, постаті святих тощо.

Уперше в сучасному вигляді український прапор було вивішено під час “весни народів” над Львівською ратушею 25 червня 1848 року.

День державного прапора: як формувався один з найголовніших символів України

Львівська міська рада, сучасне фото

З цього моменту синьо-жовтий стяг набував усе більшої популярності, а після революції 1905 року його почали використовувати також на Наддніпрянщині.

День державного прапора: як формувався один з найголовніших символів України

Листівка, випущена в м. Броди в 1902 році (istpravda.com.ua)

У 1918 році Центральна Рада затвердила прапор Української Народної Республіки як поєднання жовтого та блакитного кольорів.

День державного прапора: як формувався один з найголовніших символів України

Державний архів Львівської області

Згодом, за часів Української держави Павла Скоропадського, на основі цієї гами формувалися різні службові стандарти. Синьо-жовтий також був символом і Західноукраїнської Народної Республіки.

З окупацією України більшовиками використання синьо-жовтого було заборонене, за нього карали.

Водночас, навіть попри заборони, українці все одно час від часу піднімали синьо-жовті стяги.

Вперше український прапор над офіційною радянською установою з’явився 14 березня 1990 року над Стрийською міською радою. 23 березня 1990 року він з’явився над Тернопільською мерією; 3 квітня – над Львівською ратушею; 24 липня – урочисто піднятий над Київською міською радою.

День державного прапора: як формувався один з найголовніших символів України

Стрийська міська рада

4 вересня 1991 року національний синьо-жовтий прапор замайорів над Верховною Радою.

День державного прапора: як формувався один з найголовніших символів України

Олександр Клименко, газета Голос України.

28 січня 1992 року Державний Прапор України затверджений Верховною Радою.

Сьогодні синьо-жовтий у всьому світі став символом сміливості та незламності, відваги та боротьби за свободу. 

Читайте також
Можливі провокації чи обстріли з боку РФ. Чого чекати на День Незалежності
ракетні удари ракета

День прапора, День прапора України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Ігри
Відео
З одного пекла в інше: героїчна історія жінки з Азовсталі, яка пережила російський полон

86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.

Христина Гавриш
Вчився крутити педалі з нуля: 70-річний француз приїхав до Києва на велосипеді, щоб допомогти українцям
70-річний француз приїхав до Києва на велосипеді, щоб допомогти українцям
Встигає нищити ворожу техніку та здобувати освіту: історія наймолодшого бійця аеророзвідки
День державного прапора: як формувався один із найголовніших символів України
Хрест бойових заслуг: кому вручатимуть нову нагороду
День державного прапора: як формувався один із найголовніших символів України
Вперше побачила сина в укритті: історії дітей, народжених під вибухи
День державного прапора: як формувався один із найголовніших символів України
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь