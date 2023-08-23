Нічна атака Шахедами: ППО знищила 11 з 20 ударних безпілотників
У ніч проти 23 серпня сили протиповітряної оборони знищили 11 з 20 ворожих безпілотників, якими РФ атакувала територію України.
Дев’ять дронів українські бійці збили на Одещині, ще два – в межах Запорізької області.
Загалом війська РФ запустили 20 ударних БпЛА Shahed-136/131 з південно-східного напрямку.
– Усього було випущено до 20 ударних дронів з району Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим). Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 11 ворожих безпілотників, дев’ять у Одеській та два – в межах Запорізької області, – йдеться у повідомленні.
В результаті нічної атаки на Одещині пошкоджено виробничо-перевантажувальні комплекси та зерносховища. Серед цивільного населення постраждалих немає.
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