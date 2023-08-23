Шведські призначені для захисту, а не атаки: експертка порівняла Gripen та F-16

Шведські літаки Gripen менші, а також більш маневрові в порівнянні з винищувачами F-16.

Про це розповіла експертка Американського інституту підприємництва Елізабет Брау, пише Голос Америки.

За її словами, українські пілоти та інші члени команд мають пройти тренування на обох типах літаків. Тому один тип не легший, ніж інший. Окрім того, вони обидва відмінні від літаків радянського типу, які Повітряні сили ЗСУ мають у своєму арсеналі.

– Але Gripen менші літаки, більш маневрові, тоді як F-16 – це такі потужні конячки у небі. І тому Gripen є дуже корисними для Швеції та інших країн. Вони не призначені для атаки, вони призначені для захисту, – зазначила Брау.

Експертка також нагадала, що Швеція – одна з небагатьох країн, які мають Gripen. Тому якщо вона надасть їх Україні, шведські військово-повітряні сили будуть виснажені. Йти на такий крок без приєднання до НАТО було б надзвичайно ризиковано для Стокгольма.

Раніше прем’єр-міністр Швеції Ульф Крісстерссон заявив, що його країна поки не планує передавати Україні винищувачі Gripen, оскільки сама їх потребує.

Джерело : Голос Америки

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