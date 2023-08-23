Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Атака РФ на Чернігів. Кількість постраждалих зросла, п’ять людей — в тяжкому стані
Терміново
У Кривому Розі пролунав вибух: в кількох районах зникло світло, є постраждалий
Потрапив у течію та тонув: у Кривому Розі мати кинулась рятувати сина і загинула
Яким буде навчання з 1 вересня 2023 в областях України
На Харківщині п’яний чоловік закинув сестрі за комір бойову гранату
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Шведські призначені для захисту, а не атаки: експертка порівняла Gripen та F-16

винищувач jas 39 gripen
Фото: Depositphotos

Шведські літаки Gripen менші, а також більш маневрові в порівнянні з винищувачами F-16.

Про це розповіла експертка Американського інституту підприємництва Елізабет Брау, пише Голос Америки.

За її словами, українські пілоти та інші члени команд мають пройти тренування на обох типах літаків. Тому один тип не легший, ніж інший. Окрім того, вони обидва відмінні від літаків радянського типу, які Повітряні сили ЗСУ мають у своєму арсеналі.

– Але Gripen менші літаки, більш маневрові, тоді як F-16 – це такі потужні конячки у небі. І тому Gripen є дуже корисними для Швеції та інших країн. Вони не призначені для атаки, вони призначені для захисту, – зазначила Брау.

Експертка також нагадала, що Швеція – одна з небагатьох країн, які мають Gripen. Тому якщо вона надасть їх Україні, шведські військово-повітряні сили будуть виснажені. Йти на такий крок без приєднання до НАТО було б надзвичайно ризиковано для Стокгольма.

Раніше прем’єр-міністр Швеції Ульф Крісстерссон заявив, що його країна поки не планує передавати Україні винищувачі Gripen, оскільки сама їх потребує.

Читайте також
США готові навчати пілотів ЗСУ на F-16 в Америці – Пентагон
Пет Райдер Пентагон

Джерело: Голос Америки
Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 23.08.2023
Карта бойових дій 13 серпня 2023
Може бути слабша за першу. ЗСУ наближаються до другої лінії окупантів в районі Роботиного – ISW
військові ЗСУ
Карта бойових дій на 23.08.2023 – ситуація на фронті
військовий ЗСУ
РФ запустила ударні дрони в напрямку Одещини: працює ППО
Атака дронів
Є двопартійна підтримка: в Білому домі впевнені, що Конгрес схвалить фінансування для України
Шведські призначені для захисту, а не атаки: експертка порівняла Gripen та F-16
Ігри
Відео
З одного пекла в інше: героїчна історія жінки з Азовсталі, яка пережила російський полон

86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.

Христина Гавриш
Встигає нищити ворожу техніку та здобувати освіту: історія наймолодшого бійця аеророзвідки
Шведські призначені для захисту, а не атаки: експертка порівняла Gripen та F-16
Хрест бойових заслуг: кому вручатимуть нову нагороду
Шведські призначені для захисту, а не атаки: експертка порівняла Gripen та F-16
Вперше побачила сина в укритті: історії дітей, народжених під вибухи
Шведські призначені для захисту, а не атаки: експертка порівняла Gripen та F-16
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (22.08.2023)
Шведські призначені для захисту, а не атаки: експертка порівняла Gripen та F-16
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь