Символ всього волелюбного світу: як змінилося сприйняття прапора України в умовах війни

Державний прапор України є символом національної єдності, незламності та боротьби за свободу. Особливого значення він набув в умовах повномасштабного вторгнення військ РФ.

Синьо-жовтий стяг став елементом спротиву українського народу, а також оберегом для військових, які захищають державу від загарбників.

У зв’язку з подіями останніх років наш прапор можна побачити на вулицях США, Канади, Польщі, Німеччини та інших держав світу. Саме завдяки українцям всі дізналися, який вигляд мають кольори сміливості та незламності.

Прапор України – більше ніж просто атрибут

Синьо-жовтий стяг – це не просто державний атрибут, який Україна обрала під час набуття незалежності, це відображення історії становлення країни.

Як раніше козаки йшли у бій з прапором, так і сьогодні наші військові підіймають його на звільнених від окупантів територіях.

Захисники беруть прапор на передову і доводять, що українці ніколи не визнають чужих кольорів на своїй землі й завжди готові відстоювати територіальну цілісність держави.

Національний стяг піднімається також на честь великих відкриттів, знаменних перемог, спортивних досягнень. Він схиляється перед полеглими героями та у дні жалоби.

Доктор історичних наук Павло Гай-Нижник зазначив, що з початку війни у 2014 році громадяни почали по-новому сприймати український прапор.

– Українці зрозуміли відчуття, які проживали наші предки під час перших визвольних змагань, у часи Карпатської України, коли збувалася держава, у часи УПА. Це символ свободи, незалежності, сили української нації, незборимості й того, що вона переможе. Прапор та тризуб – найдорожчі та найсвітліші символи, які є в українців, – сказав він у коментарі Фактам ICTV.

Також, за словами історика, наш прапор є символом усього волелюбного світу, оскільки надає натхнення іншим народам бути нездоланними та боротися за власну незалежність. А синьо-жовті кольори вселяють віру в те, що світло обов’язково переможе темряву.

Як наголошував президент Володимир Зеленський, невдовзі синьо-жовтий прапор знову замайорить там, де він справді має бути – в усіх тимчасово окупованих містах і селах України.

– Замайорить – назавжди. У Мелітополі, над площею Перемоги. Там, де не може бути прапора тих, хто програє війну. Там буде синьо-жовтий. І в Криму. В Ялті, у Керчі, Джанкої, Сімферополі, на Ай-Петрі.

Наш стяг знову майорітиме в Міловому, біля Дзвона пам’яті й меморіалу переможцям нацизму. І буде в Сєвєродонецьку, поруч із пам’ятником козакам. Там буде синьо-жовтий. Наш український прапор. Наш оберіг. Оберіг України, – заявив глава держави.

Де символічно демонстрували прапор України

Президент Володимир Зеленський неодноразово розгортав прапор України під час своїх закордонних візитів до держав-союзників.

Так, у грудні минулого року він передав представникам Конгресу США бойовий прапор з Бахмута. Зеленський назвав стяг символом перемоги України у війні, яку розв’язала РФ.

На липневий саміт у Вільнюсі Зеленський привіз бойовий прапор 10 окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, яка воює під Бахмутом.

Глава держави зазначив, що саме під Бахмутом відбувається “одна з найбільш визначальних битв за свободу в Європі, і саме так її згадуватимуть наші діти й онуки”.

Також варто згадати, що 23 лютого 2023 року на знак солідарності з Україною пам’ятки та будівлі в різних частинах світу були підсвічені синьо-жовтими кольорами.

Так, нового забарвлення набули Європарламент у Брюсселі, будівля МЗС Північної Македонії, Парламент Канади, Ейфелева вежа в Парижі та одна з найвищих споруд Нью-Йорка The Empire State Building.

The New Yorkers’ act of Solidarity.

The Empire State Building in New York City is lit up in blue & yellow tonight and the New Yorkers are with the huge flag of Ukraine in Times Square for Solidarity.???????????????? #StandWithUkriane #StopRussianAggression pic.twitter.com/SgK1smD5od — Michael????#BLUE WAVE, BLM ???? ???????? (@Honesty__Sanity) February 26, 2022

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