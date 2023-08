Символ всього волелюбного світу: як змінилося сприйняття прапора України в умовах війни

Державний прапор України є символом національної єдності, незламності та боротьби за свободу. Особливого значення він набув в умовах повномасштабного вторгнення військ РФ.

Синьо-жовтий стяг став елементом спротиву українського народу, а також оберегом для військових, які захищають державу від загарбників.

У зв’язку з подіями останніх років наш прапор можна побачити на вулицях США, Канади, Польщі, Німеччини та інших держав світу. Саме завдяки українцям всі дізналися, який вигляд мають кольори сміливості та незламності.

Синьо-жовтий стяг – це не просто державний атрибут, який Україна обрала під час набуття незалежності, це відображення історії становлення країни.

Як раніше козаки йшли у бій з прапором, так і сьогодні наші військові підіймають його на звільнених від окупантів територіях.

Захисники беруть прапор на передову і доводять, що українці ніколи не визнають чужих кольорів на своїй землі й завжди готові відстоювати територіальну цілісність держави.

Національний стяг піднімається також на честь великих відкриттів, знаменних перемог, спортивних досягнень. Він схиляється перед полеглими героями та у дні жалоби.

Доктор історичних наук Павло Гай-Нижник зазначив, що з початку війни у 2014 році громадяни почали по-новому сприймати український прапор.

Також, за словами історика, наш прапор є символом усього волелюбного світу, оскільки надає натхнення іншим народам бути нездоланними та боротися за власну незалежність. А синьо-жовті кольори вселяють віру в те, що світло обов’язково переможе темряву.

Як наголошував президент Володимир Зеленський, невдовзі синьо-жовтий прапор знову замайорить там, де він справді має бути – в усіх тимчасово окупованих містах і селах України.

– Замайорить – назавжди. У Мелітополі, над площею Перемоги. Там, де не може бути прапора тих, хто програє війну. Там буде синьо-жовтий. І в Криму. В Ялті, у Керчі, Джанкої, Сімферополі, на Ай-Петрі.

Наш стяг знову майорітиме в Міловому, біля Дзвона пам’яті й меморіалу переможцям нацизму. І буде в Сєвєродонецьку, поруч із пам’ятником козакам. Там буде синьо-жовтий. Наш український прапор. Наш оберіг. Оберіг України, – заявив глава держави.

Президент Володимир Зеленський неодноразово розгортав прапор України під час своїх закордонних візитів до держав-союзників.

Так, у грудні минулого року він передав представникам Конгресу США бойовий прапор з Бахмута. Зеленський назвав стяг символом перемоги України у війні, яку розв’язала РФ.

На липневий саміт у Вільнюсі Зеленський привіз бойовий прапор 10 окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, яка воює під Бахмутом.

Глава держави зазначив, що саме під Бахмутом відбувається “одна з найбільш визначальних битв за свободу в Європі, і саме так її згадуватимуть наші діти й онуки”.

Також варто згадати, що 23 лютого 2023 року на знак солідарності з Україною пам’ятки та будівлі в різних частинах світу були підсвічені синьо-жовтими кольорами.

Так, нового забарвлення набули Європарламент у Брюсселі, будівля МЗС Північної Македонії, Парламент Канади, Ейфелева вежа в Парижі та одна з найвищих споруд Нью-Йорка The Empire State Building.

The New Yorkers’ act of Solidarity.

The Empire State Building in New York City is lit up in blue & yellow tonight and the New Yorkers are with the huge flag of Ukraine in Times Square for Solidarity.???????????????? #StandWithUkriane #StopRussianAggression pic.twitter.com/SgK1smD5od

— Michael????#BLUE WAVE, BLM ???? ???????? (@Honesty__Sanity) February 26, 2022