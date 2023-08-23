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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У боях на Донеччині загинув депутат Київської міськради Сергій Ільницький

Сергій Ільницький

На передовій, у боях на Донеччині, загинув депутат Київської міської ради від фракції Європейська Солідарність Сергій Ільницький на псевдо Сокіл. 

Про це у своєму Facebook повідомив п’ятий  президент України та чинний нардеп та керівник партії Євросолідарність Петро Порошенко.

– Велика втрата для всіх нас. Загинув друг, депутат Київської міської ради від ЄС Сергій Ільницький.

Воював за наш український Донбас ще з 2014 року. Там і загинув, на Донбасі, під Курдюмівкою, – написав він. 

За словами Порошенка, прощання з Ільницьким відбудеться в Києві. Тіло депутата столичної міськради та захисника евакуювали.

Як зазначається на сайті фракції, перший заступник командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша, командир загону Південь УДА у складі 28 ОМБр, полковник Сергій Ільницький (позивний Сокіл) став депутатом Київради від партії ЄС у квітні 2023 року.

Ільницький від самого початку бойових дій був на фронті. Ветеран Збройних сил України, учасник АТО, полковник у відставці, він пішов добровольцем служити на фронт за прикладом свого сина-госпітальєра. Як кадровий військовий став начальником штабу УДА. Кавалер ордена За заслуги.

Редакція сайту Факти ICTV висловлює щирі співчуття рідним та друзям загиблого героя.

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У боях на Донеччині загинув депутат Київської міськради Сергій Ільницький

Фото: Євросолідарність

Війна в Україні, Донецька область, Київрада, Смерть
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