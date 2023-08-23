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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Пентагоні заявили, що робити висновки щодо контрнаступу ЗСУ, коли битва не завершена – недоречно

Пентагон
Фото: Getty Images

Робити висновки стосовно контрнаступу ЗСУ зараз недоречно, тому що контрнаступальні дії Сил оборони тривають і битва ще не закінчена.

Таку заяву на брифінгу зробив речник Пентагону генерал Патрік Райдер. 

Він зазначив, що по всій лінії фронту йдуть бої, а українські війська “здійснюють певний рух уперед”.

– Ми з самого початку говорили, що це буде дуже важка операція та важка боротьба для них. Це марафон, а не спринт. Тож не повинно бути жодних ілюзій щодо цього факту, – сказав Райдер.

Генерал наголосив – якщо Україна не досягне успіху, то наслідки зачеплять Європу та весь світ.

– Бій за своєю природою дуже динамічний, він дуже мінливий і непередбачуваний, і кожен, хто вивчає історію, знає, що битва не закінчена, доки вона не завершиться. Так що я не має наміру підбивати підсумки в середині бою. Знову ж таки, це було б недоречно. Що ми будемо робити, так це продовжувати підтримувати їх стільки, скільки потрібно, зауважив представник Пентагону.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що воїни 47 бригади з боєм увійшли в село Роботине Запорізької області.

Також у ранковому зведенні 22 серпня речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив про успіхи Сил оборони у напрямку Роботиного на південному фронті.

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Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ, Пентагон
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