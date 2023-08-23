Ворог почав швидше ухвалювати рішення: Скібіцький оцінив загрозу обстрілів на День Незалежності

Росія може вдатися до обстрілів України як на День Незалежності, так і до чи після державного свята.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Він зазначив, що зараз у ворога в стані готовності перебувають Ту-22 – основні носії ракет Х-22.

Водночас Скібіцький припускає, що удар, який був завданий по аеродрому Шайковка, внесе корективи у плани Росії.

– Ми не виключаємо, що обстріл може відбутися і 23, і 25 серпня, або ж 24-го. У будь-якому разі ворог буде робити все для того, щоб тримати нас у постійній напрузі, – сказав представник ГУР.

Як приклад Скібіцький навів, що два дні поспіль тривали планові польоти МіГ-31К – носіїв Кинжалів, а кожен такий зліт теж змушує людей хвилюватись.

– До того ж агресор почав швидше ухвалювати рішення про завдання удару, що ми бачимо останнім часом. Тому варто бути готовими до того, що ворог здатний завдати ракетних ударів по будь-якому об’єкту у будь-який день чи час, – підсумував Скібіцький.

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