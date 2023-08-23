Євросоюз готується до початку переговорів про вступ України в ЄС – Мішель

Євросоюз готується до початку переговорів про вступ України в ЄС.

Таку заяву зробив голова Європейської ради Шарль Мішель під час виступу на третьому саміті Кримської платформи, що проходить у Києві.

– Зараз ми впевнено кажемо, що це не питання, чи буде Україна членом ЄС, це радше питання часу. Ми готуємося до початку переговорів про вступ. Ми сподіваємося, що всі лідери будуть гідними цього історичного моменту. Хочу ще раз запевнити, що ЄС стоїть поруч з вами у цій боротьбі. Слава Україні, – сказав він.

Також Мішель розповів, що ЄС готує багаторічний план підтримки України вартістю понад €50 млрд.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща не приймає окупацію Росією українських територій.

На його думку, цілісність України є важливою для безпеки як Балтійського регіону, так і країн ЄС, а також питанням глобальної безпекової архітектури.

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