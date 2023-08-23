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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Зеленський про контрнаступ: нам складно, але ми йдемо вперед

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Контрнаступ Сил оборони відбувається дуже складно, але укараїнські захисники продовжують просуватися вперед.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з премʼєр-міністром Фінлянддії Петтері Орпо в Києві 23 серпня.

– Щодо контрнаступу. Ми бачимо його на кількох напрямках. Ми йдемо вперед. Нам дуже складно, бо дуже щільне мінування. Тисячі мін — це те, що залишає після себе Росія. Найголовніше – тенденції. Мені військові доповідають таку тенденцію: ми постійно рухаємося вперед. Так, потроху, але напрямок правильний, — сказав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, який прибув у Київ з робочим візитом. Вони обговорили оборонну та безпекову співпрацю.

Орпо оголосив, що Фінляндіє надасть Україні 18-й пакет військової допомоги. Зокрема важке озброєння та боєприпаси, які поставлять вже наприкінці цього тижня. 

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, ЗСУ, контрнаступ
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