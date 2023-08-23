Зеленський про контрнаступ: нам складно, але ми йдемо вперед
Контрнаступ Сил оборони відбувається дуже складно, але укараїнські захисники продовжують просуватися вперед.
Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з премʼєр-міністром Фінлянддії Петтері Орпо в Києві 23 серпня.
– Щодо контрнаступу. Ми бачимо його на кількох напрямках. Ми йдемо вперед. Нам дуже складно, бо дуже щільне мінування. Тисячі мін — це те, що залишає після себе Росія. Найголовніше – тенденції. Мені військові доповідають таку тенденцію: ми постійно рухаємося вперед. Так, потроху, але напрямок правильний, — сказав глава держави.
Нагадаємо, Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, який прибув у Київ з робочим візитом. Вони обговорили оборонну та безпекову співпрацю.
Орпо оголосив, що Фінляндіє надасть Україні 18-й пакет військової допомоги. Зокрема важке озброєння та боєприпаси, які поставлять вже наприкінці цього тижня.
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш