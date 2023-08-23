ЗСУ мали успіх у напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки у Запорізькій області – Генштаб
Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.
Про це в етері телемарафону повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.
– У напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки у Запорізькій області наші воїни мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противник, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, – сказав він.
Також українські сили продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.
Водночас війська РФ вели безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар’їнки Донецької області.
– Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує тут свої резерви, – зазначив речник Генштабу.
Орім того, ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Всього за добу відбулося 30 бойових зіткнень.
– Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Кліщіївки Донецької області. Тут тривають важкі бої, – додав Ковальов.
Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що за добу українські захисники спалили понад 70 одиниць техніки РФ та знищили 480 окупантів
Джерело: телемарафон
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш