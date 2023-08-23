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ЗСУ мали успіх у напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки у Запорізькій області – Генштаб

воїни ЗСУ
Фото: Getty Images

Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. 

Про це в етері телемарафону повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

– У напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки у Запорізькій області наші воїни мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противник, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, – сказав він.

Також українські сили продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас війська РФ вели безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар’їнки Донецької області.

– Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує тут свої резерви, – зазначив речник Генштабу.

Орім того, ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Всього за добу відбулося 30 бойових зіткнень.

– Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Кліщіївки Донецької області. Тут тривають важкі бої, – додав Ковальов.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що за добу українські захисники спалили понад 70 одиниць техніки РФ та знищили 480 окупантів

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Джерело: телемарафон

Війна в Україні, ЗСУ
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