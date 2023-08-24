Байден у День Незалежності анонсував санкції за депортацію українських дітей до РФ

Президент США Джо Байден у День Незалежності України анонсував нові санкції проти осіб, причетних до примусової депортації українських дітей до РФ. Він також запевнив у подальшій підтримці нашої країни.

Про це йдеться у заяві американського лідера, оприлюдненій на сайті Білого дому.

Байден уточнив, що Вашингтон працює з країнами у всьому світі, щоб притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини та звірства в Україні.

– Це, зокрема, насильницьке вивезення тисяч українських дітей до Росії. Цих дітей вкрали у батьків та тримали окремо від їхній сімей. Це неприпустимо. І сьогодні ми оголошуємо про нові санкції, щоб притягнути до відповідальності винних у цих примусових переміщеннях та депортаціях і вимагати повернення українських дітей до їхніх родин, – наголосив Байден.

Він зазначив, що сьогодні українці відзначають День Незалежності в умовах “боягузливої війни Путіна за землю та владу”. Упродовж вісімнадцяти місяців народ України жив під щоденною загрозою ракетних обстрілів та атак, однак не зламався. Українські чоловіки та жінки продовжують захищати Батьківщину від атак на основоположні принципи – суверенітет й територіальну цілісність.

– Вони ще раз показують світові, що за свободу варто боротися. Незалежність означає свободу обирати своє майбутнє. Це дорогоцінно… Сьогодні, коли Путін продовжує свою жорстоку війну, щоб стерти незалежність України та силою перекроїти карту нашого світу, американці по всій країні об’єднані з народом України, – заявив президент США.

Байден запевнив, що Сполучені Штати продовжать працювати з партнерами, щоб підтримати здатність України захистити себе від агресії РФ, захистити основоположні принципи Статуту ООН та “допомогти українському народові побудувати безпечне, процвітаюче та незалежне майбутнє, на яке вони заслуговують”.

Американський лідер додав, що відданість США незалежності України “є непохитною та міцною”. Саме тому Сполучені Штати та інші країни Великої сімки (G7) на саміті НАТО в Литві ухвалили спільну декларацію, “в якій пообіцяли допомогти Україні підтримувати Збройні сили, здатні стримувати агресію РФ у наступні роки”.

За словами Байдена, до цього документа вже приєдналися понад 25 країн.

– Я щиро сподіваюся, що наступного року українці зможуть відсвяткувати свій День Незалежності в мирі та безпеці, знаючи, як їхня надзвичайна мужність надихнула світ. Нехай День Незалежності України буде нагадуванням, що сили темряви та панування ніколи не згасять полум’я свободи, яке живе в серцях вільних людей усюди, – підсумував президент США.

Як відомо, в березні цього року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Причина – депортація українських дітей до РФ.

Джерело : White House

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