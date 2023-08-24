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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Бракує суддів, прокурорів та чиновників. РФ переживає кадровий голод на окупованих територіях

Маріуполь порт
Фото: Getty Images

На тимчасово окупованих територіях ворог переживає кадровий голод у комунальних установах та псевдоорганах місцевої влади.

Як повідомляють у Центрі національного спротиву, йдеться про посади суддів, прокурорів та місцевих чиновників. 

Зазначається, що 16 серпня російський диктатор Путін підписав указ про нові пільги для “окремих громадян РФ”. 

– Влада РФ не розуміє, що жодні “пільги” не забезпечать чергу українців, які готові стати колаборантами. Водночас практика відправлення у відрядження працівників різних органів з території РФ має проблеми через небажання росіян їхати на тимчасово окуповані території, – йдеться у повідомленні. 

Як розповідають у ЦНС, російські постанови, які нібито роблять привабливими згадані посади – черговий доказ відсутності підтримки російських окупаційних військ з боку місцевого населення. 

– Російські пропагандисти малюють 90% підтримки окупантів на ТОТ. А на практиці терористи й досі не можуть укомплектувати свої евакуаційні органи, – додають у Центрі нацспротиву.

Раніше у ЦНС повідомляли, що окупанти розробили “план розвитку” Маріуполя, що передбачає збільшення його населення приблизно на 300 тис. шляхом міграції з Росії.

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Війна в Україні, Володимир Путін, Російська агресія
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