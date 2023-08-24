Бракує суддів, прокурорів та чиновників. РФ переживає кадровий голод на окупованих територіях
На тимчасово окупованих територіях ворог переживає кадровий голод у комунальних установах та псевдоорганах місцевої влади.
Як повідомляють у Центрі національного спротиву, йдеться про посади суддів, прокурорів та місцевих чиновників.
Зазначається, що 16 серпня російський диктатор Путін підписав указ про нові пільги для “окремих громадян РФ”.
– Влада РФ не розуміє, що жодні “пільги” не забезпечать чергу українців, які готові стати колаборантами. Водночас практика відправлення у відрядження працівників різних органів з території РФ має проблеми через небажання росіян їхати на тимчасово окуповані території, – йдеться у повідомленні.
Як розповідають у ЦНС, російські постанови, які нібито роблять привабливими згадані посади – черговий доказ відсутності підтримки російських окупаційних військ з боку місцевого населення.
– Російські пропагандисти малюють 90% підтримки окупантів на ТОТ. А на практиці терористи й досі не можуть укомплектувати свої евакуаційні органи, – додають у Центрі нацспротиву.
Раніше у ЦНС повідомляли, що окупанти розробили “план розвитку” Маріуполя, що передбачає збільшення його населення приблизно на 300 тис. шляхом міграції з Росії.
Повномасштабне вторгнення змусило чиновників по-іншому подивитись на систему державних нагород. Виявилося, що відзнак суто за героїзм в умовах війни у нас не було, а одну і ту ж нагороду могли отримувати як і цивільні, так і бійці на фронті.Олег Корнієнко