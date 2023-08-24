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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

До Дня Незалежності компанія Baykar подарувала ГУР ударний безпілотник Bayraktar ТВ2

Bayraktar TB2
Фото: Getty Images

Компанія Baykar Makina до Дня Незалежності України безплатно передала українським розвідникам ударний безпілотник Bayraktar ТВ2. 

Про це повідомляють у ГУР МО.

Це не перший подібний подарунок, зазначили в українській розвідці. 25 січня Baykar Makina також передала ГУР МО України два безпілотники Bayraktar TB2. 

– Тож висловлюємо щиру вдячність нашим друзям і партнерам, які продовжують допомагати Україні у ці непрості часи. Найкращий подарунок до свята – нова зброя, яка допоможе нищити ворога і відстоювати нашу свободу і Незалежність, – зазначили у відомстві. 

До Дня Незалежності компанія Baykar подарувала ГУР ударний безпілотник Bayraktar ТВ2

Фото: ГУР МО

Нагадаємо, зранку 24 серпня спецпідрозділи Головного управління розвідки України здійснили висадку в Криму.

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Безпілотники, День Незалежності, Розвідка, Україна
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