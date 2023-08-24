До Дня Незалежності компанія Baykar подарувала ГУР ударний безпілотник Bayraktar ТВ2
Компанія Baykar Makina до Дня Незалежності України безплатно передала українським розвідникам ударний безпілотник Bayraktar ТВ2.
Про це повідомляють у ГУР МО.
Це не перший подібний подарунок, зазначили в українській розвідці. 25 січня Baykar Makina також передала ГУР МО України два безпілотники Bayraktar TB2.
– Тож висловлюємо щиру вдячність нашим друзям і партнерам, які продовжують допомагати Україні у ці непрості часи. Найкращий подарунок до свята – нова зброя, яка допоможе нищити ворога і відстоювати нашу свободу і Незалежність, – зазначили у відомстві.
Нагадаємо, зранку 24 серпня спецпідрозділи Головного управління розвідки України здійснили висадку в Криму.
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