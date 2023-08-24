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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Гуменюк: Крім Тріумфу у Криму вчора було пошкоджено три російські С-300 на Херсонщині

ЗРК С-300
Фото: Getty Images

Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону Єдині Новини розповіла, що  23 серпня ЗСУ знищили не тільки російський зенітно-ракетний комплекс С-400 Тріумф у тимчасово окупованому Криму,  а й три ворожі пускові установки С-300 в Херсонській області.

Вона зазначила, що комплекс С-400 – це потужний засіб протиповітряної оборони, якого тепер ворог позбавлений. При цьому це не єдиний засіб захисту окупантів.

– Вони (росіяни – Ред.) ще мають багато зброї, яку нам доведеться нищити. Тому сезон бавовни триває. Ми проголошували його ще тоді, коли вони очікували курортний сезон. І оскільки погода дозволяє, ми будемо продовжувати засівати бавовну, – сказала Гуменюк.

Речниця додала, що поки зарано підбивати підсумки, адже попереду багато роботи.

При цьому вона зауважила, що С-400 – це не єдина втрата в системі захисту ворога за минулу добу.

– На нашій ділянці відповідальності ми теж попрацювали щодо засобів ППО і три пускових установки С-300 були знищені та пошкоджені. Тобто вони зараз більше не можуть бути застосовані ані як засіб захисту на Херсонщині, ані як засіб атаки, – додала Гуменюк.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, розповів, що знищення російської зенітно-ракетної системи С-400 Тріумф матиме системні наслідки для розвитку подій в Криму.

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