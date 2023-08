Ми поруч з Україною: як світові лідери вітають українців із Днем Незалежності

Сьогодні світові лідери вітають українців із Днем Незалежності – вдруге цей день ми відзначаємо в умовах війни.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що сьогодні Україна святкує незалежність і свободу свого народу. Саме ці принципи зараз відстоюють українці в мужній боротьбі проти жорстокої російської агресії.

We stand by your side @ZelenskyyUa . Today, you are celebrating the independence and freedom of your nation. These are precisely the principles your whole country is defending in your brave fight against Russia’s brutal aggression. We admire your courage and your strength. #Ukraine

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зауважила, що сила України лежить в її людях, у їхній мужності, силі та незламній надії на мирне майбутнє та процвітання в об’єднаній Європі.

За її словами, боротьба українців є натхненням для всіх європейців.

Ukraine’s strength lies in its people.

In their courage, their force and enduring hope in a future of peace and prosperity in a united Europe.

They are an inspiration to all Europeans.

Congratulations to @ZelenskyyUa and the people of Ukraine on #UkraineIndependenceDay pic.twitter.com/rNmErYB9Fk

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 24, 2023