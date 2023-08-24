Ми поруч з Україною: як світові лідери вітають українців із Днем Незалежності

Сьогодні світові лідери вітають українців із Днем Незалежності – вдруге цей день ми відзначаємо в умовах війни.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що сьогодні Україна святкує незалежність і свободу свого народу. Саме ці принципи зараз відстоюють українці в мужній боротьбі проти жорстокої російської агресії.

– Ми захоплюємося вашою мужністю та силою, – наголосив Олаф Шольц.

We stand by your side @ZelenskyyUa. Today, you are celebrating the independence and freedom of your nation. These are precisely the principles your whole country is defending in your brave fight against Russia’s brutal aggression. We admire your courage and your strength.#Ukraine — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) August 24, 2023

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зауважила, що сила України лежить в її людях, у їхній мужності, силі та незламній надії на мирне майбутнє та процвітання в об’єднаній Європі.

За її словами, боротьба українців є натхненням для всіх європейців.

Ukraine’s strength lies in its people. In their courage, their force and enduring hope in a future of peace and prosperity in a united Europe. They are an inspiration to all Europeans. Congratulations to @ZelenskyyUa and the people of Ukraine on #UkraineIndependenceDay pic.twitter.com/rNmErYB9Fk — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 24, 2023

Президент Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що свобода, суверенітет та незалежність – це те, на що заслуговує Україна, і те, що підтримує Європа.

– У День Незалежності ми підтверджуємо нашу відданість Україні. Ми будемо продовжувати стояти з вами стільки, скільки буде потрібно. Так само як ми робили це протягом останніх 18 місяців, – наголосила Роберта Мецола.

Freedom, sovereignty, independence. That is what Ukraine deserves, what Europe supports, what the future holds. On Independence Day, we reiterate our commitment to Ukraine. We will continue to stand with you for as long as it takes. Just like we did for the past 18 months ???????????????? pic.twitter.com/yEP5cJf69m — Roberta Metsola (@EP_President) August 24, 2023

Прем’єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що сьогодні думки нідерландців з Україною, адже вони розуміють, наскільки є важливою незалежність.

– Нідерланди стоять поруч із вами та залишаються разом із вами надалі, – сказав Марк Рютте.

My message to all Ukrainians on their Independence Day. ???????????????????? pic.twitter.com/sDp7SBFcIQ — Mark Rutte (@MinPres) August 24, 2023

Президент Володимир Зеленський виступив на Софійській площі на святкових урочистостях до Дня Незалежності. Він наголосив, що українцям завжди вистачало героїзму та сміливості, але інколи бракувало єдності.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.