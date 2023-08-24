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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Ми поруч з Україною: як світові лідери вітають українців із Днем Незалежності

війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні світові лідери вітають українців із Днем Незалежності – вдруге цей день ми відзначаємо в умовах війни.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що сьогодні Україна святкує незалежність і свободу свого народу. Саме ці принципи зараз відстоюють українці в мужній боротьбі проти жорстокої російської агресії.

– Ми захоплюємося вашою мужністю та силою, – наголосив Олаф Шольц.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зауважила, що сила України лежить в її людях, у їхній мужності, силі та незламній надії на мирне майбутнє та процвітання в об’єднаній Європі.

За її словами, боротьба українців є натхненням для всіх європейців.

Президент Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що свобода, суверенітет та незалежність – це те, на що заслуговує Україна, і те, що підтримує Європа.

– У День Незалежності ми підтверджуємо нашу відданість Україні. Ми будемо продовжувати стояти з вами стільки, скільки буде потрібно.  Так само як ми робили це протягом останніх 18 місяців, – наголосила Роберта Мецола.

Прем’єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що сьогодні думки нідерландців з Україною, адже вони розуміють, наскільки є важливою незалежність.

– Нідерланди стоять поруч із вами та залишаються разом із вами надалі, – сказав Марк Рютте.

Президент Володимир Зеленський виступив на Софійській площі на святкових урочистостях до Дня Незалежності. Він наголосив, що українцям завжди вистачало героїзму та сміливості, але інколи бракувало єдності.

День незалежності України, Марк Рютте, Олаф Шольц, Україна, Урсула фон дер Ляєн
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