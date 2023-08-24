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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Про звільнення Криму говорити зарано: Зеленський прокоментував спецоперацію ГУР

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Українська розвідка спільно з підрозділами ВМС провели успішну спецоперацію в Криму, проте наразі ще рано говорити про звільнення півострова від окупантів, заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Португалії.

– Зарано говорити про звільнення Криму – це перше. Друге – детальна доповідь буде у мене від генерала Буданова. Третє – так, це наші хлопці. Четверте – жертв немає з нашого боку, і це гарна новина, – наголосив глава держави.

Вночі 24 серпня підрозділи ГУР спільно з ВМС ЗСУ висадились на берег у Криму  в районі Оленівки та Маяки, тобто на мисі Тарханкут, і встановили там державний прапор України.

Вдень в українській розвідці розповіли про деталі спецоперації та показали на відео.

Там сказали, що під час виконання завдання вступили в бій із підрозділами окупантів, проте обійшлося без втрат, чого не скажеш про ворогів.

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Джерело: РБК-Україна
Війна в Україні, Володимир Зеленський, День незалежності України, Крим, Розвідка, Російська агресія
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