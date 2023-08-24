Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Загинув разом із Пригожиним: ким був Дмитро Уткін, який керував найманцями ПВК Вагнера
У Росії розбився приватний літак: є загиблі
Терміново
У Кривому Розі пролунав вибух: в кількох районах зникло світло, є постраждалий
На Вінниччині в ДТП загинуло 12 людей, серед них шестеро дітей
Потрапив у течію та тонув: у Кривому Розі мати кинулась рятувати сина і загинула
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Просування Сил оборони у Роботиному ставить під загрозу другу лінію оборони РФ – ISW

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Просування і звільнення Силами оборони Роботиного Запорізької області позбавить російські війська позицій біля західного флангу та надасть українським силам більше простору для проведення наступальних операцій проти другої лінії оборони РФ.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначено, що успішне просування вглиб російських оборонних ліній, ймовірно, вимагатиме розширення початкової площі цього просування, щоб не дозволити російським силам відрізати занадто вузький прорив.

Геолокаційні дані, опубліковані 22 і 23 серпня, вказують на те, що українські сили просунулися у Роботиному і контролюють більшу частину населеного пункту, а також досягли подальших успіхів на захід від Вербового.

– Наразі українські війська наблизилися приблизно на два кілометри до другорядних ліній російської оборони – відносно більш суцільного набору польових укріплень, що складається з протитанкових ровів і протитанкових загороджень типу “зубів дракона”, – йдеться у матеріалі.

Аналітики вказують, що масштаби мінних полів у цій місцевості незрозумілі, хоча ділянки перед цими вторинними лініями оборони можуть бути менш заміновані, щоб дати російським військам на північ від цих ліній можливість відступити.

Раніше речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що Сили оборони закріпилися в Роботиному, бойова робота триває.

Читайте також
Карта бойових дій на 24.08.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті

Джерело: ISW
Війна в Україні, Запорізька область, ЗСУ, контрнаступ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Скорегували бойові завдання. Сирський відвідав бійців на передовій
Просування Сил оборони у Роботиному ставить під загрозу другу лінію оборони РФ – ISW
Херсон під потужними ворожими обстрілами
Вибух
Маємо здатність вдарити по будь-якій частині Криму – Буданов
Кирило Буданов
У розвідці Британії розповіли, навіщо Путін навідувався в штаб у Ростові
Президент РФ Володимир Путін
Гуменюк: Крім Тріумфу у Криму вчора було пошкоджено три російські С-300 на Херсонщині
ЗРК С-300
Ігри
Відео
Хрест бойових заслуг: кому вручатимуть нову нагороду

Повномасштабне вторгнення змусило чиновників по-іншому подивитись на систему державних нагород.  Виявилося, що відзнак суто за героїзм в умовах війни у нас не було, а одну і ту ж нагороду могли отримувати як і цивільні, так і бійці на фронті.

Олег Корнієнко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (23.08.2023)
Просування Сил оборони у Роботиному ставить під загрозу другу лінію оборони РФ – ISW
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (23.08.2023)
Просування Сил оборони у Роботиному ставить під загрозу другу лінію оборони РФ – ISW
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (23.08.2023)
Просування Сил оборони у Роботиному ставить під загрозу другу лінію оборони РФ – ISW
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (23.08.2023)
Просування Сил оборони у Роботиному ставить під загрозу другу лінію оборони РФ – ISW
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь