Просування Сил оборони у Роботиному ставить під загрозу другу лінію оборони РФ – ISW

Просування і звільнення Силами оборони Роботиного Запорізької області позбавить російські війська позицій біля західного флангу та надасть українським силам більше простору для проведення наступальних операцій проти другої лінії оборони РФ.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначено, що успішне просування вглиб російських оборонних ліній, ймовірно, вимагатиме розширення початкової площі цього просування, щоб не дозволити російським силам відрізати занадто вузький прорив.

Геолокаційні дані, опубліковані 22 і 23 серпня, вказують на те, що українські сили просунулися у Роботиному і контролюють більшу частину населеного пункту, а також досягли подальших успіхів на захід від Вербового.

– Наразі українські війська наблизилися приблизно на два кілометри до другорядних ліній російської оборони – відносно більш суцільного набору польових укріплень, що складається з протитанкових ровів і протитанкових загороджень типу “зубів дракона”, – йдеться у матеріалі.

Аналітики вказують, що масштаби мінних полів у цій місцевості незрозумілі, хоча ділянки перед цими вторинними лініями оборони можуть бути менш заміновані, щоб дати російським військам на північ від цих ліній можливість відступити.

Раніше речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що Сили оборони закріпилися в Роботиному, бойова робота триває.

Джерело : ISW

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