Розвідка Німеччини помилилася у прогнозах щодо початку війни в Україні – віцеканцлер ФРН

Німецька розвідка прорахувалася з тим, коли Росія планувала здійснити повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це заявив віцеканцлер ФРН Роберт Габек в інтерв’ю для книги Стефана Ламбі Надзвичайна ситуація. Управління під час війни.

Автор супроводжував кілька міністрів німецького уряду останні півтора року, повідомляє Bild.

Зазначається, що розвідки США та Великої Британії заздалегідь попереджали про намір Путіна напасти на Україну.

– Інші спецслужби казали: це навчання, поганого не станеться. Але трапилося найгірше, – сказав Габек.

На запитання про те, чи має він на увазі німецькі спецслужби, Габек відповів ствердно.

Зовнішньою розвідкою в Німеччині займається Федеральна розвідувальна служба.

Сьогодні стало відомо, що Німеччина вперше погодилася надати Україні ракети для зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Крім цього, Україна протягом останнього тижня отримала від ФРН 10 систем для виявлення безпілотників ворога, 40 розвідувальних БпЛА RQ-35 HEIDRUN, 16 ваговозів Zetros і 510 тис. патронів до вогнепальної зброї.

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