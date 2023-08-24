У Києві затримали молодика, який розбещував 12-річну дівчинку в ліфті

У Києві правоохоронці затримали молодика, який розбещував 12-річну дівчинку.

За даними слідства, зловмисник вчинив розпусні дії щодо неповнолітньої під час перебування в ліфті багатоповерхівки. Інцидент трапився на столичній Борщагівці, у будинку на бульварі Кольцова.

У ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій його було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Під час проведення обшуку у зловмисника вилучено речовину, схожу на наркотичний засіб.

Як виявилось, 25-річний уродженець Харкова був вже неодноразово судимий за дезертирство та зберігання наркотиків.

Наразі готується повідомлення про підозру затриманому у вчиненні розпусних дій відносно малолітньої дівчинки та у зберіганні наркотичних засобів, без мети збуту (ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 309).

Санкція статей передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.

Слідство триває, перевіряється причетність фігуранта до вчинення аналогічних злочинів.

Раніше ми повідомляли, що житель Київщини зґвалтував 4-річну дитину, залишившись з нею наодинці в кімнаті.

Джерело : Прокуратура Києва

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.