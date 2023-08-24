У РФ багато резервів. Україні потрібно більше ресурсів, щоб повернути території – глава Військового комітету ЄС
Силам оборони потрібно більше ресурсів, щоб звільнити всі окуповані Росією українські території.
Про це заявив глава Військового комітету ЄС Роберт Брігер в інтерв’ю Die Welt, пише DW.
– Залишається під питанням, чи можна поновити повний суверенітет України за допомогою наявних ресурсів, – сказав він.
Коментуючи контрнаступ, Брігер заявив, що “з обережністю б поставився до прогнозів щодо прориву українськими військами російських ліній оборони”. За його словами, кількість бригад, які є у розпорядженні Києва, невелика. Водночас Росія мала місяці на те, щоб створити щільні і добре укріплені оборонні лінії.
Глава Військового комітету ЄС зазначив, що нинішня ситуація є війною на виснаження, переможця в якій визначити поки що не можна.
– Хотілося б, щоб ця війна закінчилася воєнним успіхом України, але дати такий прогноз не можна, – вважає він.
На думку Брігера, РФ здатна вести війну “ще дуже тривалий час”, а військові можливості Москви не дуже постраждали від санкцій Заходу. До того ж Росія має величезну масу зброї та гігантські потенційні резерви особового складу.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ Сил оборони відбувається дуже складно, але українські захисники продовжують просуватися вперед.
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