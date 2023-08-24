Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Загинув разом із Пригожиним: ким був Дмитро Уткін, який керував найманцями ПВК Вагнера
У Росії розбився приватний літак: є загиблі
На Вінниччині в ДТП загинуло 12 людей, серед них шестеро дітей
Терміново
У Кривому Розі пролунав вибух: в кількох районах зникло світло, є постраждалий
Потрапив у течію та тонув: у Кривому Розі мати кинулась рятувати сина і загинула
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У РФ багато резервів. Україні потрібно більше ресурсів, щоб повернути території – глава Військового комітету ЄС

війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Силам оборони потрібно більше ресурсів, щоб звільнити всі окуповані Росією українські території.

Про це заявив глава Військового комітету ЄС Роберт Брігер в інтерв’ю Die Welt, пише DW.

– Залишається під питанням, чи можна поновити повний суверенітет України за допомогою наявних ресурсів, – сказав він.

Коментуючи контрнаступ, Брігер заявив, що “з обережністю б поставився до прогнозів щодо прориву українськими військами російських ліній оборони”. За його словами, кількість бригад, які є у розпорядженні Києва, невелика. Водночас Росія мала місяці на те, щоб створити щільні і добре укріплені оборонні лінії.

Глава Військового комітету ЄС зазначив, що нинішня ситуація є війною на виснаження, переможця в якій визначити поки що не можна.

– Хотілося б, щоб ця війна закінчилася воєнним успіхом України, але дати такий прогноз не можна, – вважає він.

На думку Брігера, РФ здатна вести війну “ще дуже тривалий час”, а військові можливості Москви не дуже постраждали від санкцій Заходу. До того ж Росія має величезну масу зброї та гігантські потенційні резерви особового складу.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ Сил оборони відбувається дуже складно, але українські захисники продовжують просуватися вперед.

Читайте також
Підрозділи ГУР здійснили висадку в Криму – Юсов
Андрій Юсов - представник ГУР

Джерело: Deutsche Welle
Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Україна отримає від Норвегії винищувачі F-16 – ЗМІ
Винищувачі F-16
Ракетний удар по Дніпру: постраждалих уже десятеро
Обстріл Дніпра 24 серпня 2023
Зеленський: Українці не випустять із своїх рук незалежність, яка тривала 32 роки
Зеленський
Херсон під потужними ворожими обстрілами: поранено дитину
обстріл Херсону
Коли можна звільнитися з військової служби: підстави та процес звільнення в ЗСУ
ЗСУ
Ігри
Відео
Хрест бойових заслуг: кому вручатимуть нову нагороду

Повномасштабне вторгнення змусило чиновників по-іншому подивитись на систему державних нагород.  Виявилося, що відзнак суто за героїзм в умовах війни у нас не було, а одну і ту ж нагороду могли отримувати як і цивільні, так і бійці на фронті.

Олег Корнієнко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (23.08.2023)
У РФ багато резервів. Україні потрібно більше ресурсів, щоб повернути території – глава Військового комітету ЄС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (23.08.2023)
У РФ багато резервів. Україні потрібно більше ресурсів, щоб повернути території – глава Військового комітету ЄС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (23.08.2023)
У РФ багато резервів. Україні потрібно більше ресурсів, щоб повернути території – глава Військового комітету ЄС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (23.08.2023)
У РФ багато резервів. Україні потрібно більше ресурсів, щоб повернути території – глава Військового комітету ЄС
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь