Україна внесла компанії Philip Morris та JTI до переліку спонсорів війни
Дві провідні тютюнові компанії світу Philip Morris International та Japan Tobacco International були внесені до переліку міжнародних спонсорів війни.
Про це повідомила пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).
Зазначається, що компанії продовжують вести бізнес в Росії та підтримувати економіку країни-агресора сплатою значних податків до її бюджету.
Компанія Philip Morris International, яка виробляє продукцію Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS, займала у 2019 році 30,1% ринку Росії.
Наразі сукупний обсяг інвестицій Philip Morris International в РФ перевищує $2 млрд.
– Згідно з даними фінансової звітності російського підрозділу Philip Morris, виручка компанії у перший рік повномасштабного вторгнення РФ в Україну зросла на 8% до 140,3 млрд руб., а чистий прибуток до 48,2 млрд руб., що на 45% більше, ніж у 2021 році. Відповідно, податку на прибуток до бюджету агресора було сплачено на суму понад $136 млн, – повідомили в агентстві.
У НАЗК зазначили, що на початку повномасштабної війни Philip Morris заявив про намір продати свій російський бізнес, однак усі “спроби” начебто не мали успіху, і корпорація досі лишається одним з найбільших платників податків до бюджету РФ.
Друга компанія, Japan Tobacco International (JTI), є безсумнівним лідером тютюнового ринку в Росії (частка ринку близько 34,9%).
На російському ринку вона представлена, зокрема, брендами Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie.
– За останні 20 років інвестиції JTI в економіку РФ перевищили $4,6 млрд. Податкові платежі компанії 2020 року забезпечили 1,4% доходу федерального бюджету РФ. Сама компанія відкрито заявляла про те, що російський ринок генерував близько $2 млрд у 2022 році для JT групи, або приблизно 11% її консолідованого доходу за 2022 рік, – повідомили в НАЗК.
Хоч представники JTI заявляли, що JT Group призупинила нові інвестиції та маркетингову діяльність у Росії, компанія досі продовжує виробляти та поширювати продукцію в РФ.