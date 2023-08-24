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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Україна внесла компанії Philip Morris та JTI до переліку спонсорів війни

айкос
Фото: Depositphotos

Дві провідні тютюнові компанії світу Philip Morris International та Japan Tobacco International були внесені до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомила пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Зазначається, що компанії продовжують вести бізнес в Росії та підтримувати економіку країни-агресора сплатою значних податків до її бюджету.

Компанія Philip Morris International, яка виробляє продукцію Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS, займала у 2019 році 30,1% ринку Росії.

Наразі сукупний обсяг інвестицій Philip Morris International в РФ перевищує $2 млрд.

– Згідно з даними фінансової звітності російського підрозділу Philip Morris, виручка компанії у перший рік повномасштабного вторгнення РФ в Україну зросла на 8% до 140,3 млрд руб., а чистий прибуток до 48,2 млрд руб., що на 45% більше, ніж у 2021 році. Відповідно, податку на прибуток до бюджету агресора було сплачено на суму понад $136 млн, – повідомили в агентстві.

У НАЗК зазначили, що на початку повномасштабної війни Philip Morris заявив про намір продати свій російський бізнес, однак усі “спроби” начебто не мали успіху, і корпорація досі лишається одним з найбільших платників податків до бюджету РФ.

Друга компанія, Japan Tobacco International (JTI), є безсумнівним лідером тютюнового ринку в Росії (частка ринку близько 34,9%).

На російському ринку вона представлена, зокрема, брендами Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie.

– За останні 20 років інвестиції JTI в економіку РФ перевищили $4,6 млрд. Податкові платежі компанії 2020 року забезпечили 1,4% доходу федерального бюджету РФ. Сама компанія відкрито заявляла про те, що російський ринок генерував близько $2 млрд у 2022 році для JT групи, або приблизно 11% її консолідованого доходу за 2022 рік, – повідомили в НАЗК.

Хоч представники JTI заявляли, що JT Group призупинила нові інвестиції та маркетингову діяльність у Росії, компанія досі продовжує виробляти та поширювати продукцію в РФ.

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Війна в Україні, НАЗК
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