Україна вперше отримала від Німеччини ракети для ЗРК Patriot

Німеччина вперше погодилась надати Україні ракети для зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Про це свідчать оновлені дані на сайті уряду Федеративної Республіки Німеччина за 24 серпня.

За даними німецької сторони, Україна протягом останнього тижня отримала ракети для ЗРК Patriot, десять систем для виявлення безпілотників ворога, 40 розвідувальних БпЛА RQ-35 HEIDRUN, 16 ваговозів Zetros і 510 тис. патронів до вогнепальної зброї.

Зокрема, був оновлений перелік німецького озброєння, яке офіційний Берлін планує надати Україні.

Так, очікується, що Україна отримає 90 систем для виявлення ворожих дронів, 31 млн боєприпасів для вогнепальної зброї та додаткові ваговози Zetros.

Раніше очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок повідомляла, що отримала запит України на поставку спеціального обладнання для розмінування українських територій. Це має допомогти українському війську просуватись на полі бою.

Паралельно з цим у Німеччині досі точаться дискусії щодо того, чи поставляти Україні далекобійні крилаті ракети Taurus, які б могли суттєво вплинути на ситуацію на полі бою.

Нагадаємо, посеред серпня Україна отримала від німецького уряду ще дві пускові установки для зенітно-ракетного комплексу Iris-T, боєприпаси та інше обладнання.

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