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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Україна залишатиметься фронтиром двох світів – історик Плохій

історик Сергій Плохій
Фото: УНІАН

Найімовірніший сценарій для України – так чи інакше залишатися фронтиром двох світів.

Про це в інтерв’ю Forbes розповів Сергій Плохій, історик та автор книги Російсько-українська війна: повернення історії.

– Сценарії, що відкидаються зараз в Україні, – це два фронтири. Перший, який уявляв собі Путін – Україна як частина російського світу в його різних модифікаціях. Другий – модель фронтиру, яка склалася з 1991-го, – це багатовекторна політика “ні нашим, ні вашим”, “сіра зона”, – сказав він. 

За словами історика, Україна обрала найбільш сприятливу модель фронтиру – фронтир західного світу.

– Географію не змінити. Але Україна визначилася, частиною якого світу вона є, інші варіанти абсолютно неприйнятні як для влади, так і для населення, – зазначив письменник. 

За словами Плохія, російсько-українська війна змінила в самосприйнятті цивілізованого світу фактор моралі. Він став визначальним у світовій політиці. 

– Ключове – не те, що змінилася риторика політиків у ставленні до цієї війни, а те, що змін зазнало ставлення до неї населення, електорату. Українці боронять якраз ці базові цінності, які існують у “першому світі”. Частина світу це саме так сприймає, – додав історик. 

Нагадаємо, до Дня Незалежності історик розповів, чому протягом багатьох століть росіяни намагаються захопити Україну.

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Джерело: Forbes Україна
Війна в Україні, Російська агресія, Україна
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