Українці мають повне право атакувати своєю зброєю територію Росії – сенатор США
Сенатор Сполучених Штатів Річард Блюменталь заявив, що українці мають повне моральне право атакувати Росію на її території.
Про це він сказав на пресконференції в Києві, яка через повітряну тривогу відбувалась в укритті, пише Укрінформ.
– Українці атакують Росію на її території українською зброєю. Як ми можемо питати українців про використання своєї зброї, сидячи в бункері? – зазначив сенатор.
Блюменталь розповів, що побувавши в Бучі, де росіяни масово вбивали людей, він “не може пробачити це військовим РФ”.
– Я вважаю що українці мають абсолютно повне моральне право робити те, що вони роблять, – додав він.
За його словами, адміністрація президента США Джо Байдена готова надати більше систем протиповітряної оборони, але проблемою є необхідність виготовити цю зброю.
– Потрібно стимулювати постачальників скоріше виконувати виробничі замовлення, – наголосив Блюменталь.
Крім того, він наголосив на важливості прискорення навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
Раніше американський генерал у відставці Бен Годжес заявив, що Сполучені Штати Америки постійно готуються до війни з Росією у Європі.
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