За викрадення українських дітей: США запровадили нові санкції проти росіян

Міністерство фінансів Сполучених Штатів запровадило санкції проти матері глави Чечні Рамзана Кадирова, директора дитячого табору Артек в окупованому Криму та низки російських дитячих омбудсменів.

Про це свідчить оновлений перелік підсанкційних осіб, оприлюднений Казначейством США.

Проти осіб у списку застосовуються персональні санкції за, переважно, причетність до депортації українських дітей.

Таки чином, санкційний список оновили наступні імена:

директор дитячого табору Артек Костянтин Федоренко та сам табір Артек ;

та сам табір ; матір глави Чечні Рамзана Кадирова Аймані Кадирова та фонд імені Ахмата Кадирова, який вона керує;

та фонд імені Ахмата Кадирова, який вона керує; керівник уряду Чечні Муслім Хучієв ;

; очільник спецполку поліції очільника Чечні Рамзана Кадирова – Замід Чалаєв;

керівник Юнармії в окупованому Севастополі Владімір Коваленко ;

; ректор Севастопольського державного університету Владімір Нечаєв;

уповноважена з прав дитини у Калузькій області Ірина Агєєва ;

; уповноважена з прав дитини в Ростовській області Ірина Черкасова ;

; уповноважена з прав дитини в Бєлгородській області Галина П’ятих ;

; представник окупаційної адміністрації РФ, відповідальна за освіту в захоплених районах Запорізької області Олена Шапурова ;

; уповноважений з прав людини у Чечні Мансур Солтаєв.

Після оприлюднення санкцій керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що США оголосили санкції проти злочинців, причетних до депортації українських дітей з тимчасово окупованих територій України до Росії.

– Вони (санкції, – Ред.) також стосуються осіб, які сприяли примусовому переміщенню українських дітей до так званих літніх таборів на території Росії та окупованої Росією території України, де вони піддаються проросійському перевихованню. Також санкції торкнуться осіб, які займаються русифікацією шляхом створення та використання навчальних програм в окупованих РФ регіонах України, – повідомив він.

Андрій Єрмак наголосив, що Україна працює над разом із партнерами над запровадженням додаткових санкцій та повідомив, що “санкцій потрібно більше”.

Раніше відповідні санкції за причетність до викрадення українських дітей анонсував президент Сполучених Штатів Джо Байден, який вирішив їх пов’язати з Днем Незалежності України.

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