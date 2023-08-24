Зеленський про перебіг контрнаступу: Ми не повинні втратити мотивацію військових

Перебіг українського контрнаступу залежить від багатьох речей. Важливо не допустити зниження мотивації військовослужбовців.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єром Норвегії Йонасом Гар Стере.

– Позитивний контрнаступ залежить від багатьох речей. Ми не повинні втратити мотивацію бійців. Для цього і з партнерами, і сьогодні безпосередньо говорили про підключення максимальної кількості партнерів щодо евакуаційних броньованих медичних машин. Нам сьогодні це дуже важливо, – зазначив президент.

За словами Зеленського, військовослужбовець на фронті повинен бути впевненим у тому, що “в разі чого медпрацівник, хірург, лікар, військовий хірург прикриють бійців, зможуть зберегти життя”, що працюватиме евакуація, а “броньована техніка буде на місці”.

– Але зовсім інша мотивація, коли ти захищаєш свою державу, а тебе не захищає жодна техніка. Це абсолютно несправедливо, – наголосив президент.

Він додав, що існує багато викликів, які мають вплив на перебіг контрнаступу. Зеленський нагадав про щільне мінування, яке застосували окупанти. Йдеться про тисячі мін.

– Але бійці йдуть уперед, і ми в них віримо, – підсумував президент.

Як наголосили в Білому домі, США не вважають, що повномасштабна війна в Україні зайшла в глухий кут. Адже українські військові просуваються, зокрема на Півдні.

Джерело : Офіс президента

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