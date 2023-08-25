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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Лісовий анонсував підвищення зарплати вчителям: коли та як це відбуватиметься

Оксен Лісовий

В Україні внаслідок зміни формату оплати праці вчителям та директорам шкіл їх заробітна плата має зрости.

Відповідні зміни мають набути чинності у 2025 році.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час серпневої конференції для освітян розповів, що програму уже запустили. Зокрема, протягом 2023-2024 років триватиме робота щодо формування відповідних політик і експертиз. А упродовж 2024-2025 років МОН планує реалізувати пілотний проєкт щодо нового формату оплати праці у 500 школах.

– Хочемо вийти з єдиної тарифної сітки. Хочемо, щоб базова частина зарплати була близько 80%, ще близько 20% – надбавки. І ще кілька надбавок: регіональні доплати і доплати від директора школи. І найголовніше – прагнемо підвищити зарплату, – сказав міністр.

Він зауважив, що оплату праці хочуть зробити прозорою, зрозумілою, прогнозованою. Проте відкритим є питання щодо того, коли в умовах війни освітянам зможуть підвищити зарплати. І це питання ще обговорюватимуть.

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Зі свого боку віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що найголовніше – створити педагогам хороші умови для роботи, а без змін зарплати це неможливо.

Наразі Міносвіти вже активно працює над підвищенням зарплат освітянам. На думку Лісового, чинні зарплати – це приниження.

Зокрема, очільник Міносвіти зазначив, підвищення повинно бути системним, а проведені зміни мають посприяти створенню конкурентних умов серед педагогів.

Таку ціль прагне реалізувати Міносвіти. Вона закладена у презентованій МОН Візії майбутнього української освіти.

Фото: Оксен Лісовий/Facebook

вчитель, Заробітна плата, Оксен Лісовий, Освіта в Україні
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