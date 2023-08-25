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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Не треба завищувати очікування: Кротевич про терміни завершення війни

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Не варто завищувати очікування українців щодо термінів завершення повномасштабної війни. Ніхто в світі не знає, коли це станеться.

Таку думку висловив майор, начальник штабу бригади спецпризначення Нацгвардії Азов Богдан Кротевич (позивний Тавр) в інтерв’ю проєкту Розмова журналіста Сергія Лиховиди.

За його словами, на початку вторгнення “людям завищили ефект очікування”, зокрема щодо швидкого завершення війни, а згодом – щодо темпів контрнаступу ЗСУ.

– Ніхто взагалі в світі не знає, навіть Путін, коли ця війна закінчиться. Тому що він теж уже деякі речі не може відтягнути назад. Тобто ступив крок – і все, йдеш до якогось моменту або до кінця, – зазначив Кротевич.

Він пояснив, що просто під час війни не буде. І військовослужбовці, які добровільно пішли на фронт, свідомо зробили свій вибір. А цивільним варто не жити очікуваннями, а просто виконувати свою роботу, платити податки, підтримувати армію.

– Не буде все так просто. Люди гинуть і будуть гинути. Я нагадаю, що ми воюємо проти держави, яку не знищив ще ніхто, жодного разу. Це треба розуміти. І ми воюємо самі… Я просто вважаю, що не треба завищувати очікування, – розповів Кротевич.

Коментуючи можливість “віддати” якісь території в обмін на припинення війни, військовий назвав це абсолютно неприйнятним сценарієм. Кротевич нагадав, що свого часу СРСР відібрав у Фінляндії Карелію, але від цього загроза для фінів не зникла.

– Ми просто не можемо собі цього дозволити (відмовитися від територій, – Ред.). Це буде неправильно, це буде абсолютно перемога Росії. І все, що відбувалося, всі смерті – вони відбулися задарма, якщо ми так зробимо…. Тобто це просто відстрочка… В жодному разі ми не маємо права, не маємо змоги нічого віддавати. Це самогубство, – заявив Кротевич.

Він також наголосив, що “немає такого сценарію, де б ми програли” у розв’язаній РФ війні.

– Щоб Україна програла, це треба просто вбити абсолютно всіх українців, а це взагалі нереально, – уточнив Кротевич.

Як відомо, українські військові мають успіхи на напрямках контрнаступу, зокрема на Півдні. Як зазначив американський генерал Марк Міллі, контрнаступ рухається криваво і повільно, але ЗСУ вже перетнули першу лінію оборони окупантів.

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Бої на фронті

Азов, Війна в Україні, контрнаступ, Російська агресія
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